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Mamá de Karola recordó a su pareja fallecida; su mensaje generó conmoción en redes sociales

Yorcelis Tobinson, mamá de Karola, llamó la atención al compartir emotivas fotografías a través de sus redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yorcelis Tobinson, mamá de Karola recordó a su pareja fallecida
Yorcelis Tobinson dedicó emotivo mensaje en redes / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La publicación de Yorcelis Tobinson, mamá de Karola Alcendra, volvió a generar conversación en redes luego de compartir un mensaje dedicado a quien fue una de las personas más importantes en su vida.

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¿Quién fue el ser querido de Karola que falleció?

El hombre al que hace referencia la publicación es Janer Sabier Parra Garzón, padrastro de la creadora de contenido cartagenera Karola Acendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Janer, comerciante de 43 años, falleció en octubre del 2024 luego de un ataque ocurrido mientras se encontraba en un cajero automático en un centro comercial de Puerto Colombia, Atlántico.

¿Quién fue el ser querido de Karola que falleció?
Janer Parra Garzón, padrastro de Karola, falleció en 2024 / (Foto de Freepik)

La noticia tuvo un fuerte impacto entre seguidores de la influenciadora y personas cercanas a su familia, especialmente porque Karola ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia que él tuvo en su vida personal y familiar.

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¿Qué ha dicho Karola sobre su padrastro?

Karola ha mencionado en diferentes espacios que consideraba a Janer como su verdadera figura paterna. Incluso, en varias ocasiones afirmó que lo llamaba “papá” debido al vínculo que construyeron durante su crianza.

¿Qué ha dicho Karola sobre su padrastro?
Karola recuerda a su padrastro a través de redes sociales / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido también ha explicado que la pérdida de su padrastro marcó uno de los momentos más difíciles de su vida. Según ha contado, esta situación influyó en la manera en que enfrenta distintas experiencias personales.

En medio de sus declaraciones, también aseguró que uno de sus objetivos personales y profesionales es honrar la memoria de quien fue un apoyo importante en su vida y continuar trabajando para hacer sentir orgullosa a su familia.

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¿Qué mensaje compartió la mamá de Karola sobre su pareja fallecida?

A través de sus redes sociales, Yorcelis, mamá de Karola, publicó varias fotografías familiares tomadas en un estudio profesional. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue la aparición de Janer Parra en una de las imágenes.

Algunos usuarios afirmaron en comentarios que la fotografía habría sido editada con herramientas de inteligencia artificial para incluirlo nuevamente en el retrato familiar. No obstante, esta información no ha sido confirmada.

La publicación también incluía una imagen de la tumba decorada con flores rojas y blancas y un mensaje dedicado a quien fue su pareja.

“Fuiste el amor de mi vida, ahora eres el amor de mi alma. Fuiste mi todo en la tierra y ahora eres mi fuerza en el cielo. Feliz cumpleaños mi rey”, escribió Yorcelis.

La publicación generó múltiples reacciones de seguidores y usuarios en redes sociales, quienes recordaron el vínculo que Janer Parra mantenía con la familia de Karola.

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