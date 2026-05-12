Campanita contactó a Eidevin López tras su eliminación de La casa de los famosos; así reaccionó el actor

Campanita emocionó a su comunidad digital al tener contacto con Eidevin en una videollamada tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Campanita quedó eliminado el pasado 10 de mayo de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

El pasado 10 de mayo, el bailarín salió de la competencia luego de obtener el menor porcentaje por parte del público.

Desde su salida, Campanita ha estado en la gira de medios dando sus impresiones de su juego y de casi haber llegado a la semifinal.

El caleño ya tiene el control de sus redes sociales y su teléfono móvil, por lo que se ha estado enterando de todo lo acontecido en las plataformas digitales.

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¿Qué le dijo Eidevin a Campanita tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita sorprendió al hablar con el costeño, quien le expresó su aprecio al reciente eliminado, mientras aparecía disfrutando de su comida, lo que generó comentarios divertidos entre los seguidores.

El momento despertó reacciones inmediatas en redes sociales, donde los fans celebraron la cercanía entre ambos y destacaron que, al salir del programa, también se van formando grupos y afinidades.

Para muchos, Campanita escogió el lado correcto al mantener contacto con quienes lo apoyaron dentro y fuera de la casa.

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¿Qué mensaje le dejó Campanita a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3?

La despedida del caleño estuvo marcada por emociones encontradas. En su último contacto con sus excompañeros,

les dejó un mensaje reconfortante, aunque no sin antes asustarlos con declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo afuera: mencionó que varios habían perdido sus cuentas y que a varios los había dejado la pareja.

El bailarín reconoció que su paso por el reality fue más largo de lo que esperaba y que se siente sorprendido de haber llegado tan lejos.

Agradeció el respaldo de su comunidad digital y aseguró que espera que su vida laboral mejore tras la visibilidad que le dio el programa.

Su carisma y autenticidad para vestir lo convirtieron en uno de los personajes más recordados de esta edición.

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