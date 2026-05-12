La casa de los famosos Colombia 2026 está llegando a su esperada semifinal y ya se conoció la primera participante que está dentro del top 5 y se trata de Valerie de la cruz, conocida como Beba.

La barranquillera que ya había sido eliminada, resucitó por votación de sus compañeros y regresó a la competencia una semana después, sin embargo, todo cambió dentro de su estrategia de juego, ya que ahora es más cercana a Alejandro Estrada.

Su logro de llegar a los semifinalistas no les gustó a algunos de sus compañeros, como a Tebi Bernal, quien opinó al respecto y reveló que no le parecía bien que ella haya llegado hasta ese punto de la competencia sin tocar casi la placa.

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Entre tantas reacciones, quien no dudó en compartir su parecer fue su esposo Andrés Gómez, quien había causado revuelo porque cerró sus redes luego de que ella se besó con Alexa Torrex.

¿Cuál fue la reacción de Andrés Gómez tras el ingreso de Beba al top 5 de La casa de los famosos?

A través de sus historias en Instagram, el esposo de Beba, Andrés Gómez, reaccionó luego de que la deportista se convirtiera en la líder de la semana y así llegara al anhelado top 5 de la competencia.

Así reaccionó el esposo de Beba tras su paso al top 5 de la competencia. (Foto/ Canal RCN)

Muchos creyeron que quizá él no diría nada al respecto, pero fue todo lo contrario, pues compartió la imagen de su esposa siendo la líder y escribió: “y lo que pronto se viene va a ser una completa locura”.

Además, le puso un emoji de corazón a su texto, demostrando que sigue apoyándola.

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¿Qué ha pasado con Beba tras su regreso en La casa de los famosos?

Beba ha sido cuestionada por algunos de sus compañeros, como Mariana Zapata, quien le dijo conveniente porque ella cambió su juego tras su regreso a La casa de los famosos Colombia.

Beba avanzó al top 5 y su esposo dejó emotiva reacción. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, ellas dejaron de ser amigas y ahora, la deportista junto a Valentino son mucho más cercanos a Alejandro Estrada, quien también ha compartido mucho con ellos genuinamente dentro de la competencia.

Pero, quien no ve bien esto, es Tebi Bernal, porque ha dejado saber de muchas maneras que la barranquillera no es del todo de su agrado.