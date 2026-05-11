La casa de los famosos Colombiallegó a su recta final y los participantes se jugaron la prueba de liderazgo, en la que no solo se definió el liderazgo de la semana, sino también un cupo directo a la semifinal.

¿De qué se trataba la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos participaron en una prueba en la que debían completar un recorrido de obstáculos llevando una estatuilla sobre una base ubicada en la cabeza, sin poder sostenerla con las manos.

Durante el recorrido debían atravesar tres muros con siluetas y luego superar una serie de equilibrios en zigzag hasta llegar al final, donde debían dejar la estatuilla en una mesa.

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El ganador era el famoso que lograra completar el circuito en el menor tiempo posible. En la primera ronda ganó Beba, luego Mariana Zapata, y entre ellas dos se definió finalmente quién sería la líder de la semana durante la gala.

Beba y Mariana Zapata lucharon por convertirse en líderes de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Quién ganó la prueba de liderazgo entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la gala de la noche del 11 de mayo, Beba y Mariana Zapata expresaron su sentir tras llegar al top 6 de La casa de los famosos Colombia, y posteriormente en la terraza se enfrentaron a la final de la prueba, que en esta etapa tenía un componente adicional de suerte.

En una plataforma de equilibrio, debían avanzar hasta unas cajas donde estaban ubicadas varias estatuillas escondidas, aunque algunas no contenían ningún elemento.

Después de varios recorridos entre ambas participantes, finalmente Beba logró quedarse con el liderazgo de la semana y se convirtió también en la primera semifinalista de La casa de los famosos Colombia.

Beba y Mariana Zapata lucharon por convertirse en líderes de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, en esta etapa del juego, Beba ya no contará con beneficios como el poder de nominación ni la caja de Pandora. Aun así, seguirá en juego el ‘robo’ de salvación, el cuarto del líder y la inmunidad durante la semana.

Por supuesto que su reacción fue emocionada y dando gracias por llegar a este punto de la competencia de convivencia.