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Sanción de El Jefe marcó cambios en la recta final de La casa de los famosos Colombia

El Jefe sorprendió con una sanción que cambió el rumbo de La casa de los famosos en plena recta final.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Advertencia de El Jefe sacude la recta final de La casa de los famosos Colombia
Advertencia de El Jefe sacude la recta final de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

La casa de los famosos Colombia entró en su recta final, pues con la eliminación de Campanita el pasado domingo 10 de mayo, solo seis participantes continúan en competencia. A raíz de esto, los fandoms se han mostrado más activos que nunca, por lo que El Jefe tuvo que hacer un contundente llamado de atención para evitar que su euforia afecte el desarrollo del reality.

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¿Por qué El Jefe de La casa de los famosos hizo un llamado de atención a los fandoms?

Durante la gala de este lunes 11 de mayo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron en vivo a los fandoms de los participantes del Top 5 que deben abstenerse de reunirse fuera de La casa de los famosos Colombia para dar información del exterior.

El Jefe lanza advertencia
El Jefe lanza advertencia. (Foto Canal RCN).

“El Jefe nos dice que nos acompañan afuera: les pedimos abstenerse de venir a la casa, pero sobre todo de dar información”, comentó Carla.

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Por su parte, Marcelo Cezán pidió calma y aseguró que, aunque entiende la pasión que genera la competencia en esta etapa, es importante no intervenir en el desarrollo del juego para mantener su transparencia.

“Entendemos que hay pasiones, entendemos que hay gustos, pero por favor tranquilos, desde casa. El juego continúa, va bien, estamos en la recta final, esperemos que se desarrolle con normalidad y total transparencia”, agregó Marcelo.

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¿Cuál fue la sanción que impusoEl Jefe de La casa de los famosos Colombia a todos los participantes?

Asimismo, Carla Giraldo mencionó que, de continuar dando información a los participantes que seguían en competencia, El Jefe tomaría una drástica sanción para todos los famosos, debido a que no lograban identificar qué fandom se encontraba fuera de La casa de los famosos Colombia.

“En ese momento, si seguían haciendo bulla, hablando, ya que no podían identificar de qué fandom se trataba, todos los famosos quedarían sancionados. El Jefe ya estaba cansado, ya no podía más y en ese momento menos”.

Pese a la advertencia, los fandoms continuaron lanzando comentarios a los famosos para advertirlos sobre diversas circunstancias, ocasionado que El Jefe sancionara a los participantes y los enviara a dormir a todos al calabozo.

Advertencia inesperada de El Jefe enciende la recta final
Advertencia inesperada de El Jefe enciende la recta final. (Foto Canal RCN).
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