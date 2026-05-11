¿Cómo dar ideas para sabotear a los participantes en la semana de la IA 2.0 en La casa de los famosos?

La casa de los famosos Colombia llegó a su recta final y en la semana de la IA 2.0 recargada, la producción del programa abrió nuevamente la posibilidad de que el público envíe ideas para influir en las dinámicas dentro de la competencia y afectar a los participantes que continúan en el Top 6.

¿Cómo dar ideas para sabotear a los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Los televidentes podrán enviar sus propuestas a través de los comentarios que se habiliten en las historias de la cuenta oficial de Instagram de La casa de los famosos Colombia, donde se estarán recibiendo las sugerencias del público sobre las dinámicas que podrían implementarse dentro de la casa.

La primera semana de la IA ya había utilizado este mecanismo en la que sorprendió a más de uno e incluso no los dejó dormir bien.

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En aquella ocasión, los participantes vivieron situaciones como la retirada de colchones, lo que los llevó unir los pocos que quedaban y dormir juntos, además de sustos que vivieron con sonidos que no dejaron dormir a más de uno entre otras más.

La casa de los famosos Colombia: paso a paso para dar ideas en la IA 2.0. (Foto: Canal RCN)

En esa etapa también se presentaron momentos protagonizados por la exparticipante Alexa Torrex, quien aprovechó la oportunidad para expresar opiniones sin filtros, con su personaje de robot.

Lo que ocasionó en su momento desacuerdos con algunos de sus compañeros como Tebi y Alejandro Estrada.

¿Qué ha pasado en la semana de la IA 2.0 en La casa de los famosos Colombia?

En la nueva semana de la versión 2.0, los efectos de la dinámica ya comenzaron a notarse dentro de la casa.

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Algunos participantes ya han reaccionado a estos cambios en La casa de los famosos como la imposibilidad de usar agua caliente o la obligación de reorganizar sus espacios, lo que ocasionó la incomodidad de algunos como de Tebi y Valentino.

La casa de los famosos Colombia: paso a paso para dar ideas en la IA 2.0. (Foto: Canal RCN)

Además, este lunes se sumó una sanción por parte del Jefe tras las advertencias a los fandoms que van a gritarles a los participantes, y esta noche todos deberán dormir en el calabozo.

Por su parte muchos no reaccionaron bien y por ejemplo Beba reaccionó mal tras ganar el liderazgo de la semana.