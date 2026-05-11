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Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

Ángela Aguilar recibió críticas tras mostrar a su perro acostado en la cama de Inti, hija de Nodal.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Foto del perro de Ángela Aguilar en cama de Inti generó polémica
Foto del perro de Ángela Aguilar en cama de Inti generó polémica (Foto Arturo Holmes / AFP)

Ángela Aguilar volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que circularan unas imágenes de una de sus mascotas dentro de la habitación de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu.

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La polémica surgió pocos días después de que Nodal mostrara públicamente el cuarto que preparó junto a Ángela Aguilar para recibir a la pequeña durante sus visitas.

Las imágenes rápidamente provocaron comentarios divididos entre los seguidores de los artistas, quienes analizaron cada detalle de la habitación.

Ángela Aguilar volvió a ser criticada por imágenes del cuarto de Inti
Ángela Aguilar volvió a ser criticada por imágenes del cuarto de Inti (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Cómo es el cuarto que Nodal preparó para Inti?

A través de sus redes sociales, Christian Nodal compartió un recorrido por la habitación diseñada para Inti.

El espacio tiene una decoración inspirada en el estilo vaquero y predominan los tonos rosados.

Entre los detalles que más llamaron la atención se encuentra un letrero con el nombre de la niña, un mural con montañas y cactus, una cuna y varias referencias tradicionales mexicanas, como una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Además, el baño de la habitación cuenta con una pequeña tina tipo jacuzzi pensada para la pequeña.

Aunque algunos seguidores destacaron la decoración y el esfuerzo del cantante por preparar un espacio especial para su hija, otros usuarios criticaron varios aspectos del cuarto.

En redes sociales, algunas personas aseguraron que la temática no reflejaría la personalidad o gustos de la niña.

También hubo comentarios cuestionando la presencia de una cuna y una cama al mismo tiempo, insinuando que el artista no tendría claro qué necesidades tiene actualmente Inti debido a su edad.

Critican a Ángela Aguilar por mostrar a su perro en la cama de Inti
Critican a Ángela Aguilar por mostrar a su perro en la cama de Inti (Foto Arturo Holmes / AFP)

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¿Qué compartió Ángela Aguilar que causó críticas?

La controversia aumentó luego de que una tiktoker difundiera contenido que, según explicó, habría sido compartido por Ángela Aguilar en su canal de difusión de WhatsApp.

En las imágenes aparece uno de los perros de la cantante, un pug, acostado sobre la cama de la habitación destinada a Inti.

El clip rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios consideraron que no tenía nada de malo que la mascota estuviera sobre la cama, otros criticaron que el perro estuviera usando el espacio preparado para la niña.

Varios internautas incluso afirmaron que, después de la polémica, Ángela habría eliminado la fotografía donde aparecía el animal encima de la cama.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado públicamente sobre las críticas que surgieron en redes sociales.

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