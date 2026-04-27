La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar

En abril ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a los rumores que nacieron sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues se especuló que se habían separado.

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De hecho, medios importantes de México confirmaron que fuentes cercanas habrían hablado del tema, revelando que ya no estaban juntos, pero días después, estos rumores los habría desmentido el mismo Nodal en sus redes, pero así aún así quedaron las dudas.

Precisamente, la incertidumbre de que si esa relación está bien se debe a que los internautas no están convencidos de que Nodal y Aguilar estén bien, sino que están fingiendo para calmar las especulaciones.

¿De dónde nacieron los rumores de que Ángela Aguilar y Christian Nodal terminaron?

Fue precisamente un famoso presentador de un medio internacional quien dijo que una fuente cercana reveló la verdad sobre la supuesta ruptura de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar. (AFP/ Arturo Holmes=

Aunque no presentaron pruebas de lo comentado, lo que sí hizo el conductor fue sugerirle a la famosa pareja que, hicieran su propia vida y aprendieran a tomar sus decisiones, ya que ambos estaban siendo guiados por sus familias.

Por eso, fue directo con el cantante y lo aconsejó para que ya no fuera su padre quien le dijera qué hacer y así mismo, que la familia Aguilar no hable por Ángela, ya que intervenían en todo por ella.

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¿Se confirmó que Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen juntos?

Un amigo muy cercano a la pareja confirmó que ellos siguen juntos y que nunca se han separado, pero que, además, estando en contacto, los vio muy felices durante un fin de semana en el que se pudo comunicar con ellos.

La prueba que revelaría la verdad sobre Nodal y Ángela Aguilar. (AFP/ Arturo Holmes)

Por su lado, Nodal publicó una historia con su pareja y así fue la forma más sutil de reaccionar ante las especulaciones, pero las sospechas de que algo no está bien en su relación no terminan al ver actitudes distantes entre ellos.

A través de un video que subió el influenciador Kunno, dejó ver que estaba al parecer en la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero en el clip, según los comentarios en redes, es que pareciera que los cantantes estuvieran forzando verse juntos o bien.

Por ahora, el hecho de que aparezcan juntos indicaría que su relación se mantiene, pese a que puedan estar viviendo un capítulo difícil en su relación.