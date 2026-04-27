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¿Fin del shippeo? Mariana Zapata le reclama a Juanda Caribe por su indiferencia en La casa de los famosos

Mariana Zapata y Juanda Caribe atraviesan un episodio de tensión en La casa de los famosos que deja dudas sobre su cercanía.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe y Mariana Zapata se distancian.
Juanda Caribe y Mariana Zapata se distancian en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Mariana Zapata le reclamó a Juanda Caribe por su indiferencia en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata se siente confundida por Juanda Caribe.
Mariana Zapata se siente confundida por Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Mariana Zapata le pidió explicaciones a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

La paisa se extrañó por la actitud del humorista con ella y le pidió explicaciones. Según Mariana, Juanda la ha estado ignorando y evitando dentro de la convivencia y no entiende por qué.

Mariana le preguntó las razones por las que no le ha hablado después de la fiesta. Juanda le explicó que no se ha sentido muy bien de salud últimamente, pero la creadora de contenido no le creyó mucho.

Mariana le dijo que solo hay dos caminos con su vínculo: hablar de las cosas sin filtros y tomar decisiones o simplemente hacer como si nada estuviera pasando entre los dos.

El momento generó tensión, pues Mariana aseguró que Juanda se dejó llevar por la bebida en la fiesta y habló de más, lo que la tiene confundida porque sabe que él mantiene una relación sentimental fuera del programa.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a los reclamos de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

El barranquillero, por su parte, dejó claro que no le ha faltado de ninguna manera a su esposa y que conoce cuáles son sus límites.

Mariana insistió en que no quiere que Juanda dañe su matrimonio y que todo lo que están viviendo es producto del encierro del formato.

Ella espera que, al regresar al mundo real, puedan mantener una amistad sin que las emociones interfieran.

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Juanda, replicó que no tiene la culpa de sentir y que, si en algún momento Mariana considera que debe alejarse, lo mejor es que lo haga. Su prioridad, según explicó, es no fallarle a su matrimonio y evitar arrepentimientos posteriores.

Los participantes no solo enfrentan pruebas y retos, también deben lidiar con emociones intensas que surgen de la convivencia prolongada.

Este tipo de situaciones alimenta la narrativa del programa y mantiene a la audiencia expectante sobre cómo evolucionarán los vínculos en las semanas que restan. Mariana dejó claro que aún hay camino por recorrer y que muchas cosas pueden pasar.

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