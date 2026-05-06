Tebi Bernal reapareció en Medellín y protagonizó curioso momento con Cara Rodríguez, ¿sobre Alexa?

Tebi Bernal sorprendió al llegar a su ciudad, Medellín, y reencontrarse con algunos de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y otras personalidades que estuvieron en una reunión que llamó la atención.

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¿Con quiénes se reencontró Tebi Bernal en Medellín tras La casa de los famosos?

En varios videos que han circulado en redes sociales se ha visto que el finalista de La casa de los famosos Colombia compartió con varias personas durante una salida nocturna en la capital antioqueña.

Según los videos compartidos por los asistentes, todos se encontraban en un establecimiento de fiesta.

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Entre las personas que aparecieron junto a Tebi estuvieron Eidevin y Beba, cuya presencia sorprendió a muchos, pues como bien se conoce no tuvieron buena relación en medio de la convivencia.

Tebi Bernal y Cara Rodríguez llamaron la atención por una conversación en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Según los videos se pudo observar un curioso momento en el que sostenía una conversación con Cara Rodríguez, la expareja del cantante barranquillero Beéle.

El video que fue compartido por Valentino Lázaro se vio cuando Tebi estaba sentado con Cara hablando mientras reían a carcajadas, pero reacciona haciéndole un reclamo a algo que él le habría contado.

Y Valentino al compartir el video comentó “¿de qué estarán hablando Tebi y mi mejor amiga Cara?

¿Por qué conversación entre Tebi Bernal y Cara Rodríguez causó revuelo?

Por estos días, Tebi Bernal ha estado en medio de la conversación debido a las diferentes entrevistas que ha concedido tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

En estos espacios no solo ha hablado de su experiencia dentro del reality, sino también de algunos aspectos de su vida personal, especialmente después de su cercanía con Alexa Torrex durante la convivencia y lo que podría ocurrir tras el reality entre ellos.

Tebi Bernal y Cara Rodríguez llamaron la atención por una conversación en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Tebi recientemente también mencionó a Alejandra Salguero en la que mencionó que, aunque no se ha comunicado con ella, antes quería conocer los detalles de lo que pasó fuera de La casa de los famosos Colombia para así tomar decisiones.

“También debo ser justo con las emociones que se alteraron y que pude haber provocado”, dijo en medio de una entrevista para Mix.