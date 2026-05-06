Alejandra Salguero habría reaccionado tras ser mencionada por Tebi Bernal: “pruebas del mal hombre”

Alejandra Salguero causó revuelo en redes luego de compartir un video en el que mostró unas imágenes que varios usuarios relacionaron con Tebi Bernal, pues muchos aseguran que podría tratarse de una reacción después de haber sido mencionada por el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alejandra Salguero?

Recientemente, Tebi Bernal estuvo en una entrevista donde le preguntaron si ya había hablado con Alejandra Salguero tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Según lo que contó Tebi Bernal en la entrevista, no ha tenido contacto con Alejandra Salguero desde que terminó su participación en el reality.

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Además, explicó que antes de tomar cualquier decisión o pronunciarse sobre lo ocurrido, quiere conocer todo lo que pasó fuera del programa mientras él permanecía aislado.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal?(Foto: Canal RCN)

Tebi también reconoció que hubo emociones y sentimientos que pudieron verse afectados por las situaciones que ocurrieron por la cercanía que tuvo con Alexa Torrex dentro de la casa.

Tras estas declaraciones, Alejandra Salguero quien no se ha pronunciado directamente sobre lo que dijo Tebi Bernal.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal?

Sin embargo, Alejandra sí compartió un video en sus redes sociales en el que realizaba una mención relacionada con una marca y hablaba especialmente sobre su cabello.

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Lo que llamó la atención de muchos usuarios fue la manera en que comenzó el contenido. Inició diciendo: “¿Se acuerdan de esto?”, mientras aparecía una imagen de un video que ella había publicado anteriormente cuando habló sobre Tebi Bernal y lo que había ocurrido en la relación.

En aquel momento, Alejandra Salguero contó que ambos habían regresado después de varios meses separados y también reveló que había tomado medidas drásticas tras la ruptura. Además, habló de algunas acciones legales que, según explicó entonces, existían de por medio.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar y varios lo relacionaron con las recientes declaraciones de Tebi Bernal.

“El primero era el que hablabas de la demanda a T, que sacabas pruebas del mal hombre que era, ¿por qué eso era lo que decías?” y “¿Cuál es la necesidad de poner un video en el que se habla y se exhibe a una persona que en ese preciso momento se encontraba vulnerable y no se podía defender?”.