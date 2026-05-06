Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandra Salguero habría reaccionado tras ser mencionada por Tebi Bernal: “pruebas del mal hombre”

Alejandra Salguero compartió video con una fuerte indirecta tras recientes declaraciones de Tebi Bernal sobre ella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Qué compartió Alejandra Salguero tras ser mencionada por Tebi Bernal?
¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero causó revuelo en redes luego de compartir un video en el que mostró unas imágenes que varios usuarios relacionaron con Tebi Bernal, pues muchos aseguran que podría tratarse de una reacción después de haber sido mencionada por el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alejandra Salguero?

Recientemente, Tebi Bernal estuvo en una entrevista donde le preguntaron si ya había hablado con Alejandra Salguero tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Según lo que contó Tebi Bernal en la entrevista, no ha tenido contacto con Alejandra Salguero desde que terminó su participación en el reality.

Artículos relacionados

Además, explicó que antes de tomar cualquier decisión o pronunciarse sobre lo ocurrido, quiere conocer todo lo que pasó fuera del programa mientras él permanecía aislado.

¿Qué compartió Alejandra Salguero tras ser mencionada por Tebi Bernal?
¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal?(Foto: Canal RCN)

Tebi también reconoció que hubo emociones y sentimientos que pudieron verse afectados por las situaciones que ocurrieron por la cercanía que tuvo con Alexa Torrex dentro de la casa.

Tras estas declaraciones, Alejandra Salguero quien no se ha pronunciado directamente sobre lo que dijo Tebi Bernal.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal?

Sin embargo, Alejandra sí compartió un video en sus redes sociales en el que realizaba una mención relacionada con una marca y hablaba especialmente sobre su cabello.

Artículos relacionados

Lo que llamó la atención de muchos usuarios fue la manera en que comenzó el contenido. Inició diciendo: “¿Se acuerdan de esto?”, mientras aparecía una imagen de un video que ella había publicado anteriormente cuando habló sobre Tebi Bernal y lo que había ocurrido en la relación.

En aquel momento, Alejandra Salguero contó que ambos habían regresado después de varios meses separados y también reveló que había tomado medidas drásticas tras la ruptura. Además, habló de algunas acciones legales que, según explicó entonces, existían de por medio.

¿Qué compartió Alejandra Salguero tras ser mencionada por Tebi Bernal?
¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar y varios lo relacionaron con las recientes declaraciones de Tebi Bernal.

“El primero era el que hablabas de la demanda a T, que sacabas pruebas del mal hombre que era, ¿por qué eso era lo que decías?” y “¿Cuál es la necesidad de poner un video en el que se habla y se exhibe a una persona que en ese preciso momento se encontraba vulnerable y no se podía defender?”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Habría compartido el premio? Tebi Bernal contó qué haría si hubiera ganado Alejandro Estrada

Tebi Bernal confesó qué habría hecho con el premio, si hubiera ganado: ¿incluía a Alejandro Estrada?

Tebi Bernal reveló qué hubiera hecho con el dinero de La casa de los famosos si él ganaba, ¿lo repartiría con Alejandro?

Alejandro Estrada, Nataly Umaña, Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reaccionó al apoyo que le dio Nataly Umaña a Yuli Ruiz

El actor Alejandro Estrada fue cuestionado sobre el apoyo de su expareja Nataly Umaña a Yuli Ruiz.

Tebi Bernal sorprendió al hablar del premio que Alejandro Estrada no compartió Alejandro Estrada

La inesperada postura de Tebi Bernal frente a la decisión de Alejandro Estrada de no repartir el premio

Tebi Bernal reveló su postura frente a la decisión de Alejandro Estrada de no repartir el premio de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quiénes? Talento internacional

Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido actor de manera inesperada.

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones que dio Tebi Bernal en una entrevista Yaya Muñoz

Así reaccionó Yaya Muñoz después de que Tebi asegurara que no fue su exnovia; “¿cuál migajera?”

Video de Blessd y Aida Victoria Aída Victoria Merlano

Aida Victoria contó cómo fue que terminó protagonizando un video de Blessd

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”