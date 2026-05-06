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Así reaccionó Yaya Muñoz después de que Tebi asegurara que no fue su exnovia; “¿cuál migajera?”

Yaya Muñoz reaccionó fuerte tras escuchar lo que Tebi Bernal dijo sobre ella en una reciente entrevista.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones que dio Tebi Bernal en una entrevista
Yaya Muñoz contó su versión tras las declaraciones de Tebi Bernal. (Fotos: Canal RCN)

Yaya Muñoz se pronunció y reaccionó contundente luego de que fuera mencionada por Tebi Bernal en una reciente entrevista.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió pronunciarse después de que el creador de contenido hablara sobre ella durante una conversación en un medio de comunicación, donde fue consultado por algunos aspectos de su vida sentimental.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Yaya en la entrevista que causó su reacción?

Tebi Bernal ha estado concediendo varias entrevistas desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia.

En una de ellas, los locutores le preguntaron por algunas mujeres que se habían referido a él tras todo lo que pasó en medio de la convivencia y su cercanía con Alexa.

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Tebi preguntó específicamente de quién estaban hablando. Cuando mencionaron a Yaya, respondió de manera contundente que ella no era una expareja suya.

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones que dio Tebi Bernal en una entrevista
Yaya Muñoz contó su versión tras las declaraciones de Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también aclaró que entre ellos sí existió algún tipo de vínculo en el pasado, aunque aseguró que nunca se trató de una relación formal.

Más adelante, uno de los locutores le comentó que Yaya había enviado un mensaje a la emisora en el que le decía que no fuera tibio al momento de responder. Ante ese comentario, Tebi reaccionó con una sola palabra: “next”.

¿Cómo reaccionó Yaya tras escuchar las declaraciones de Tebi?

Yaya aprovechó el espacio en Tamo en vivo para contar lo que ocurrió desde su versión y explicar por qué decidió enviar aquel mensaje.

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Según relató, se encontraba entrenando cuando varias personas comenzaron a escribirle para informarle que Tebi Bernal estaba hablando de ella durante la entrevista en Mix.

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones que dio Tebi Bernal en una entrevista
Yaya Muñoz contó su versión tras las declaraciones de Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Por esa razón, decidió comunicarse directamente con los locutores para conocer lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con lo que contó, Yaya después de escuchar lo que Tebi había dicho fue cuando envió el mensaje en el que le pidió que no fuera tibio.

Más adelante, Yaya también habló directamente a la cámara y se refirió al término “migajera” diciendo que ella no lo era, según esto se habría interpretado por la expresión de Tebi al decir “next”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar y varios usuarios le pidieron a Yaya que viera primero la entrevista completa.

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