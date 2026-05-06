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Altafulla sorprendió al revelar el género de su bebé y desató reacciones de nuevo: “Mi nuevo bebé”

Altafulla compartió nuevos detalles de esta experiencia y reveló si será niña o niño.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla mostró más de la celebración y el detalle del bebé volvió a causar sensación
Altafulla reveló si es niño o niña. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Altafulla se apoderó de las tendencias en Colombia luego de compartir una serie de videos en los que revela que será papá y se muestra en una revelación de género además confirmando el género del bebé.

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¿Por qué Altafulla generó revuelo tras revelar que será papá?

El cantante barranquillero por estos días ha estado generando rumores de una nueva relación sentimental, en la que fue mencionada la presentadora deportiva Melissa Martínez.

Luego, Altafulla compartió un video que causó revuelo en redes sociales y en el que desató los rumores sobre que iba a ser papá por primera vez.

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Posteriormente reveló una imagen en la que aparecía en una revelación de género; sin embargo, el letrero de fondo correspondía al nombre de una canción.

Por lo que los rumores cambiaron y muchos usuarios comenzaron a pensar que en realidad se trataba del anuncio de sus nuevas canciones, las cuales fueron lanzadas este día en plataformas digitales.

Altafulla mostró más de la celebración y el detalle del bebé volvió a causar sensación
Altafulla reveló si es niño o niña. (Foto: Canal RCN)

Aun así, varios seguidores continuaron preguntándose por la escena que acompaña el video, pues en el videoclip no aparece ese momento.

Más tarde, también comenzaron las especulaciones sobre la identidad de la persona que aparece junto a él. Mientras algunos aseguraban que se trataba de su hermana, otros afirmaban que sería una expareja.

Lo cierto es que Altafulla no ha confirmado ninguna información ni tampoco ha desmentido las versiones que circulan en redes sociales.

¿Cuál es el género del bebé de Altafulla?

El cantante volvió a generar revuelo luego de compartir un nuevo video en el que se observa un poco más de esa revelación de género.

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En las imágenes no solo aparece junto a la mujer que lo acompaña durante el evento, sino que además ambos reaccionan emocionados al ver que es humo azul, dando a entender que se trataría de un niño.

Altafulla mostró más de la celebración y el detalle del bebé volvió a causar sensación
Altafulla reveló si es niño o niña. (Foto: Canal RCN)

“Mi nuevo bebé”, fue el mensaje que acompañó el video, pero también agregó que lo encontraban en plataformas de música, generando de nuevo confusión entre sus fans.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y nuevamente muchos seguidores aseguraron que podría tratarse de una novia y que el cantante habría aprovechado este momento para promocionar también su nueva música.

 

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