Tebi Bernal rompió el silencio sobre Alejandra Salguero y reveló si ha tenido contacto con ella

Tras La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal ha dado varias entrevistas en las que le preguntaron sobre su expareja Alejandra Salguero, pues como bien se conoce, la relación llegó a su final luego de la cercanía que tuvo Tebi con Alexa durante la convivencia.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alejandra Salguero tras La casa de los famosos Colombia?

Alejandra Salguero, por su parte, tras ver lo que ocurría con su pareja, decidió darle fin a ese vínculo. En su momento contó varios detalles de lo que ocurría en la relación y dejó claro que antes de comenzar el reality habían vuelto luego de una pausa en la relación.

Pero luego de que Alexa y Tebi expresaran sentimientos en medio de la convivencia, Alejandra dio por terminada públicamente la relación.

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A la pregunta sobre cómo está la situación y si ya logró hablar con ella, Tebi, fiel a su estilo de no dar tantos detalles, dijo contundentemente que no se ha comunicado con ella.

Tebi Bernal reveló cómo está la situación tras La casa de los famosos con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

Pero también habló sobre tener una posición neutral, en la que reconoció que hirió sentimientos.

“También debo ser justo con las emociones que se alteraron y que pude haber provocado”.

¿Qué ha pasado entre Tebi Bernal y Alexa tras la final del reality?

Y dijo que primero quiere conocer todo lo que pasó afuera para así tomar decisiones y reconocer algunas situaciones, pero también habló sobre hacerle reclamos a ella tras lo que habría pasado cuando él estaba en medio de la competencia.

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Sin embargo, a Tebi sí se le ha visto compartiendo con Alexa, a pesar de que la exparticipante había tomado la decisión de dejarlo de seguir en redes sociales, luego de que él dijera que no conocía a la Alexa de afuera sino la que estuvo en el reality.

Tebi Bernal reveló cómo está la situación tras La casa de los famosos con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

Pero Alexa ha compartido en sus redes sociales varios videos bailando con él, algo que había dicho que no haría.

Lo cierto es que se desconoce si habrá algo más allá de una amistad entre Tebi y Alexa tras La casa de los famosos Colombia.