Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Tebi al enterarse de lo que pasó en el apartamento de Alexa; ¿qué dijo de Jhorman?

Tebi Bernal reaccionó en vivo al enterarse de lo que pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Tebi Bernal al conocer detalles sobre Alexa y Jhorman tras La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Tebi Bernal al escuchar lo que pasó con Alexa y Jhorman. (Fotos: Canal RCN)

Los finalistas, quienes han estado dando entrevistas tras su salida de La casa de los famosos Colombia, volvieron a llamar la atención. En esta ocasión, Tebi Bernal reaccionó al enterarse de lo que pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza.

Artículos relacionados

¿Cómo se enteró Tebi Bernal de lo que pasó en el apartamento de Alexa?

El exparticipante de La casa de los famosos se encontraba en una entrevista en La Mega, donde previamente había reaccionado con fuertes risas luego de que Juanda Caribe mencionara que Jhorman Toloza era la persona que no merecía haber entrado a La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro fue el único que quiso referirse al tema de Jhorman Toloza y recordar el congelado en el que se fue contra Juanda Caribe por el gesto que había tenido con Alexa Torrex.

Artículos relacionados

Durante la entrevista, Valentino aseguró que no tenía celular y que no conocía lo que había sucedido entre Alexa y Jhorman tras La casa de los famosos Colombia: “No me sé ese chisme”, dijo el creador de contenido.

La reacción de Tebi Bernal al conocer detalles sobre Alexa y Jhorman tras La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Tebi Bernal al escuchar lo que pasó con Alexa y Jhorman. (Foto: Canal RCN)

Fue entonces cuando, le contaron que Alexa y Jhorman ya no estaban juntos y también mencionaron el tema de lo que habría pasado en el apartamento de la creadora de contenido después de la salida del programa.

Valentino se mostró sorprendido al escuchar la información que le estaba contando en pleno en vivo el locutor.

¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal al escuchar lo que pasó en el apto de Alexa?

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Tebi Bernal, quien también estaba escuchando atentamente.

Artículos relacionados

Mientras el locutor de La Mega explicaba que Alexa había compartido un video en el que aseguraba que había llegado a su casa y no encontró hogar, Tebi permanecía atento a cada detalle.

La reacción de Tebi Bernal al conocer detalles sobre Alexa y Jhorman tras La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Tebi Bernal al escuchar lo que pasó con Alexa y Jhorman. (Foto: Canal RCN)

Durante varios momentos de la entrevista, Tebi parecía algo incómodo y no sabía hacia dónde mirar. Incluso, se volteó y comenzó a hablar con otra persona que se encontraba fuera de cámara.

Posteriormente, cuando el locutor les preguntó que si recordaban que Alexa había terminado su relación con Jhorman a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, Tebi respondió con un “si” y luego solo asentía con la cabeza mientras escuchaba.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe confesó cómo será su reencuentro con su familia, dejando aparente indirecta para Sheila Juanda Caribe

Juanda Caribe confesó cómo será su reencuentro con su familia, dejando aparente indirecta para Sheila

“Verá a mi hija” Juanda Caribe causó gran expectativa tras revelar cómo será su reencuentro con su familia en Barranquilla.

Tebi Bernal confiesa que estuvo entusado en el reality La casa de los famosos

Tebi confesó que tuvo "doble tusa" dentro de La casa de los famosos: ¿a quiénes se refería?

Uno de los finalistas de La casa de los famosos 2026 sorprendió al público al confesar que había tenido "doble tusa" dentro del reality.

Juanda Caribe reveló en plena entrevista cómo ve a Mariana Zapata: ¿dejó atrás su pasado? Juanda Caribe

Juanda Caribe reveló en plena entrevista lo que siente por Mariana Zapata: ¿dejó atrás su pasado?

Juanda Caribe desata opiniones en redes tras hacer curiosa confesión de Mariana Zapata en medio de su shippeo.

Lo más superlike

ornella sierra en la casa de los famosos colombia Ornella Sierra

Ornella Sierra mostró cómo ha cambiado su rostro tras dejar los rellenos

La influenciadora Ornella Sierra reveló cómo luce ahora que no tiene rellenos en su rostro.

Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor Salud

Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién? Talento internacional

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?

Blessd llamó la atención con comentario a Kris R tras el lanzamiento de su nueva canción Blessd

Blessd desató la polémica con contundente mensaje a Krir R tras lanzamiento; ¿por Karina o su junte?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”