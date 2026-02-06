Los finalistas, quienes han estado dando entrevistas tras su salida de La casa de los famosos Colombia, volvieron a llamar la atención. En esta ocasión, Tebi Bernal reaccionó al enterarse de lo que pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza.

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¿Cómo se enteró Tebi Bernal de lo que pasó en el apartamento de Alexa?

El exparticipante de La casa de los famosos se encontraba en una entrevista en La Mega, donde previamente había reaccionado con fuertes risas luego de que Juanda Caribe mencionara que Jhorman Toloza era la persona que no merecía haber entrado a La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro fue el único que quiso referirse al tema de Jhorman Toloza y recordar el congelado en el que se fue contra Juanda Caribe por el gesto que había tenido con Alexa Torrex.

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Durante la entrevista, Valentino aseguró que no tenía celular y que no conocía lo que había sucedido entre Alexa y Jhorman tras La casa de los famosos Colombia: “No me sé ese chisme”, dijo el creador de contenido.

Así reaccionó Tebi Bernal al escuchar lo que pasó con Alexa y Jhorman. (Foto: Canal RCN)

Fue entonces cuando, le contaron que Alexa y Jhorman ya no estaban juntos y también mencionaron el tema de lo que habría pasado en el apartamento de la creadora de contenido después de la salida del programa.

Valentino se mostró sorprendido al escuchar la información que le estaba contando en pleno en vivo el locutor.

¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal al escuchar lo que pasó en el apto de Alexa?

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Tebi Bernal, quien también estaba escuchando atentamente.

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Mientras el locutor de La Mega explicaba que Alexa había compartido un video en el que aseguraba que había llegado a su casa y no encontró hogar, Tebi permanecía atento a cada detalle.

Así reaccionó Tebi Bernal al escuchar lo que pasó con Alexa y Jhorman. (Foto: Canal RCN)

Durante varios momentos de la entrevista, Tebi parecía algo incómodo y no sabía hacia dónde mirar. Incluso, se volteó y comenzó a hablar con otra persona que se encontraba fuera de cámara.

Posteriormente, cuando el locutor les preguntó que si recordaban que Alexa había terminado su relación con Jhorman a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, Tebi respondió con un “si” y luego solo asentía con la cabeza mientras escuchaba.