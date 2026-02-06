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Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

La creadora de contenido, que ya cumple 38 semanas de embarazo, compartió las prácticas que más bienestar le han aportado durante esta etapa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor
Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor (Foto freepik)

A pocas semanas de conocer a su bebé, la creadora de contenido y entrenadora Silvy Araujo compartió con sus seguidores algunos de los hábitos que más le han ayudado durante su embarazo y que repetiría sin dudarlo en una futura gestación.

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Con 38 semanas de embarazo, Silvy aseguró que estas prácticas le han permitido sentirse mejor física y emocionalmente durante esta etapa, además de ayudarla a manejar varios de los cambios propios del embarazo.

Respiración, fuerza y caminatas: los 5 hábitos que Silvia Araujo aconseja durante el embarazo
Respiración, fuerza y caminatas: los 5 hábitos que Silvia Araujo aconseja durante el embarazo (Foto Freepik)

¿Qué hábitos recomienda Silvy Araujo durante el embarazo?

Uno de los principales consejos de Silvia es aprender a respirar correctamente mediante la llamada respiración 360. Según explicó, esta técnica busca que el diafragma, el transverso abdominal y el piso pélvico trabajen de manera coordinada.

La creadora de contenido recomienda dedicar entre dos y cinco minutos antes de una rutina de ejercicio para tomar conciencia de la respiración y preparar el cuerpo para el movimiento.

Además, destacó la importancia del trabajo de movilidad y fortalecimiento del piso pélvico, especialmente durante el tercer trimestre.

De acuerdo con investigaciones publicadas por organismos como el American College of Obstetricians and Gynecologists, los ejercicios del piso pélvico pueden contribuir a mejorar el soporte muscular de la zona y ayudar a manejar algunos síntomas frecuentes del embarazo.

Silvy también señaló que el entrenamiento de fuerza ha sido una de las herramientas más importantes durante su gestación. Según explicó, le ha permitido trabajar la postura, la estabilidad y mantener la masa muscular mientras su cuerpo atraviesa diferentes cambios físicos.

Diversos estudios han encontrado que el ejercicio regular puede contribuir al bienestar materno, mejorar la condición física y favorecer una recuperación posparto más eficiente cuando no existen contraindicaciones médicas.

Silvia Araujo compartió los hábitos que más bienestar le han aportado en sus 38 semanas de embarazo
Silvia Araujo compartió los hábitos que más bienestar le han aportado en sus 38 semanas de embarazo (Foto freepik)

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¿Por qué escuchar al cuerpo y caminar son tan importantes?

Otro de los puntos que destacó Silvy fue la necesidad de entender que no todos los días del embarazo son iguales.

Por ello, recomienda modificar ejercicios cuando sea necesario, utilizar apoyos adicionales, disminuir cargas o incluso descansar más cuando el cuerpo lo pida.

Finalmente, aseguró que caminar ha sido uno de sus hábitos favoritos durante el tercer trimestre. Según explicó, esta actividad le ha ayudado con la circulación y la sensación de hinchazón propia de las últimas semanas.

Los estudios científicos coinciden en que caminar es una de las formas más seguras y accesibles de actividad física durante el embarazo para la mayoría de las mujeres, siempre que exista autorización médica y que cada caso sea evaluado de manera individual.

Silvy concluyó recordando que cada embarazo es diferente y que cualquier rutina o práctica debe realizarse siguiendo las recomendaciones del profesional de salud que acompaña el proceso.

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