Blessd desató la polémica con contundente mensaje a Krir R tras lanzamiento; ¿por Karina o su junte?

El nombre de los cantantes de música urbana volvió a llamar la atención en redes sociales luego de un comentario que habría dejado Blessden una publicación de Kris R, actual pareja sentimental de Karina García.

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¿Qué mensaje compartió Kris R que causó reacción en Blessd?

Desde hace varios meses, ambos artistas han estado en medio de la polémica entre ellos luego de que a Kris R habría sido retirado de algunas presentaciones de Blessd, pese a que era considerado una pieza importante dentro de varios de sus shows.

En su momento, algunos usuarios señalaron que la situación podría estar relacionada con su relación con Karina García.

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Recientemente, Kris R presentó oficialmente una nueva canción junto a Ryan Castro y otros artistas urbanos. El lanzamiento ha generado comentarios y, según en redes sociales, el tema ha tenido una buena acogida desde su estreno.

A través de sus redes sociales, Kris R decidió celebrar el lanzamiento del sencillo compartiendo una serie de fotografías en las que aparece junto a varios carros deportivos de lujo.

Además, aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido la canción durante sus primeros días de lanzamiento. Junto a las imágenes, el artista escribió un mensaje:

Blessd reaccionó a publicación de Kris R y desató polémica en redes. (Foto: Canal RCN)

“Rompiendo horrible en todo lado!! Gloria a Dios, gracias a ustedes que le han dado el cariño al tema, sigan dándole candela a eso que estamos tendencia en un montón de países”, escribió el cantante de trap.

¿Cómo reaccionó Blessd tras publicación de Kris R. sobre su canción?

Como era de esperarse el video generó una ola de ‘me gustas’ y comentarios sobre su canción, pero llamó la atención que los seguidores que Blessd comentó la publicación generando de nuevo la polémica entre ellos.

El artista paisa escribió una frase corta que no pasó desapercibida: “Conmigo ya no cuente”.

Tras el comentario, los usuarios reaccionaron sorprendidos por las palabras de Blessd, lo que volvió a desatar especulaciones sobre la relación que tendría actualmente con Kris R.

Blessd reaccionó a publicación de Kris R y desató polémica en redes. (Foto: AFP)

Además, varios señalaron que el mensaje podría estar relacionado con la colaboración entre Ryan Castro y Kris R, ya que desde hace algún tiempo se ha hablado de las diferencias que existirían entre Blessd y el intérprete de Monastery.