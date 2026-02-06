Foto de Sheila Gándara posando junto a un aire acondicionado se hace viral en medio de polémica

Sheila Gándara volvió a captar la atención en redes sociales tras la difusión de una fotografía creada con Inteligencia Artificial (IA) en la que aparece posando junto a un aire acondicionado, imagen que se viralizó en medio de una polémica que rodea a la creadora de contenido y su expareja sentimental Juanda Caribe.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Por qué se viralizó una foto de Sheila posando junto a un aire acondicionado?

La relación de Sheila Gándara y Juanda Caribe dio fin luego de que el entonces participante de La casa de los famosos Colombia tuviera un acercamiento notable con Mariana Zapata y capturas de pantallas de supuestos chats con otras mujeres se viralizara en redes sociales.

Sheila Gándara posa junto a un aire acondicionado con ayuda de IA. (Foto Canal RCN).

Mientras Caribe continuaba en la competencia, Gándara decidió no solo dar por finalizada la relación, sino que además tomó el valor de mudarse de la casa, llevándose presuntamente hasta los aires acondiciones del lugar.

Artículos relacionados Juanda Caribe El romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara que circula en redes sociales

A raíz de esta decisión, en redes sociales comenzó a circular una fotografía de Sheila sosteniendo uno de los aires acondicionados que se habría llevado de la casa que compartía con Juanda Caribe, como forma de burla a la polémica que los rodea.

“Sheila, entrégale ese aire acondicionado a Juanda para que deje de llorar”, se lee en la descripción de la imagen que ya acumula más de diez mil ‘me gusta’ y un sinfín de comentarios por parte de internautas.

Artículos relacionados La Liendra Exnovia de La Liendra sorprendió al compartir foto con una enorme pancita de embarazo

¿Cómo reaccionaron los internautas a la foto de Sheila junto a un aire acondicionado?

La fotografía de Sheila junto a un aire acondicionado creada con Inteligencia Artificial desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los internautas no tardaron en comentar con humor.

“Sheila debería ser la promotora de aire acondicionado cualquier marca”, “Mariana que se eche aire con abanico. Con mi aire no, mi amor”, “en Barranquilla hace mucho calor como para andar dejando el aire acondicionado por ahí sin usar” y “Jajaja a la gente no se les escapa nada” fueron algunas de las respuestas que dejó la publicación, que rápidamente se volvió viral por el tono divertido de los usuarios.