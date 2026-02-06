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Sheila compartió contundente mensaje tras pronunciamiento de Juanda Caribe: “no te hagas pequeña”

La creadora de contenido compartió una reflexión sobre el amor propio y la seguridad personal tras el reciente mensaje publicado por Juanda Caribe.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sheila Gándara lanzó contundente mensaje tras las palabras de Juanda Caribe: “Demasiado brillante”
Sheila Gándara lanzó contundente mensaje tras las palabras de Juanda Caribe: “Demasiado brillante” (Foto Canal RCN)

La historia entre Sheila Gándara y Juanda Caribe sigue generando conversación en redes sociales luego de la salida del humorista de La casa de los famosos Colombia.

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Desde el final del reality, ambos han estado en el centro de la atención mediática debido a las declaraciones que han realizado sobre su situación personal.

La expareja, que comparte una hija llamada Victoria, ha protagonizado varios momentos que han dado de qué hablar entre los seguidores del programa.

En los últimos días, Juanda Caribe decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a quienes lo acompañaron durante su paso por la competencia.

Poco después, una publicación compartida por Sheila Gándara llamó la atención de los internautas, quienes no tardaron en interpretarla como una posible reacción a las palabras del humorista.

Sheila Gándara encendió las redes con mensaje que muchos relacionan con Juanda Caribe
Sheila Gándara encendió las redes con mensaje que muchos relacionan con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe en sus redes sociales?

Por medio de sus redes sociales, Juanda Caribe compartió un extenso mensaje de agradecimiento para todas las personas que lo apoyaron durante su participación en el reality.

El creador de contenido aseguró que comienza una nueva etapa de su vida y que sale del programa con el corazón lleno de gratitud. También agradeció a quienes votaron por él, comentaron sus publicaciones, lo apoyaron, lo defendieron e incluso a quienes lo criticaron durante el proceso.

Además, tuvo palabras de reconocimiento para su familia, a quienes describió como su fuerza en los momentos más difíciles de la competencia.

En su mensaje, Juanda reconoció que tiene defectos y desaciertos, pero destacó que la experiencia le dejó amistades, aprendizajes y recuerdos que conservará para siempre.

Asimismo, expresó que espera reencontrarse pronto con su hija Victoria y aseguró que, en cuanto a los temas relacionados con su vida personal, prefiere manejarlos de manera privada.

Sheila Gándara reapareció con reflexión que desató especulaciones sobre Juanda Caribe
Sheila Gándara reapareció con reflexión que desató especulaciones sobre Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Sheila Gándara?

Mientras tanto, Sheila Gándara ha continuado activa en sus redes sociales, donde ha mostrado parte de su rutina diaria y algunos procedimientos estéticos que se ha realizado recientemente.

Sin embargo, una de sus publicaciones llamó especialmente la atención de sus seguidores. En ella compartió un mensaje enfocado en el amor propio.

La reflexión invitaba a las mujeres a no hacerse pequeñas para que los demás se sientan cómodos.

“Niña, sé demasiado. demasiado ruidosa para encogerte. demasiado brillante para apagarse. demasiado inteligente para hacerte la pequeña. demasiado libre para controlar. demasiado poderosa para esconderte. Nunca te hagas más pequeña para que los demás se sientan cómodos”

Aunque Sheila no mencionó a Juanda Caribe de manera directa, varios usuarios interpretaron la publicación como una posible indirecta relacionada con la situación que ambos atraviesan actualmente.

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