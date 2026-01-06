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Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó tras La casa de los famosos Col

Tebi Bernal generó todo tipo de reacciones tras revelar cómo enfrenta su salida de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó
Tebi Bernal enfrentó incidente tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

T

ebi Bernal volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una situación que enfrenta en los primeros días tras finalizar su participación en La casa de los famosos Colombia. Sus declaraciones generaron conversación entre sus seguidores.

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¿Qué porcentaje obtuvo Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Tebi Bernal alcanzó el cuarto lugar en la gran final de La casa de los famosos Colombia luego de obtener el 3,72 % de los votos totales. Con este resultado se convirtió en uno de los cuatro finalistas de la temporada.

En la última gala del programa, el participante paisa compitió junto a Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Valentino Lázaro por el premio de 400 millones de pesos que recibiría el ganador del reality.

¿Qué porcentaje obtuvo Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aunque no logró quedarse con el primer lugar, su permanencia hasta la final fue destacada por varios internautas, quienes siguieron su proceso dentro de la competencia durante los meses de convivencia.

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¿Qué dijo Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Después de finalizar su participación en el programa, Tebi Bernal aprovechó su espacio habitual para compartir sus reflexiones sobre la experiencia.

El creador de contenido describió su paso por La casa de los famosos Colombia como una “montaña rusa de emociones” y agradeció a las personas que lo apoyaron. Además, expresó que uno de sus principales objetivos era llegar a las instancias finales del reality, meta que logró cumplir.

¿Qué dijo Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal habló tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También habló de los retos que implicó el encierro. Durante las semanas previas a la final, había manifestado que la dinámica del programa le generaba desgaste emocional y mental. Incluso, en algunos momentos llegó a cuestionarse si quería continuar en la competencia.

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¿Qué le pasó a Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias en redes sociales, Tebi Bernal reveló un incidente que ha enfrentado desde que regresó a su rutina fuera del reality.

Según contó, una de las situaciones que más le ha complicado el regreso a la vida cotidiana es que no recuerda la clave de acceso de su teléfono celular. En el video explicó que llevaba varias horas intentando desbloquear el dispositivo sin éxito.

“Llevo como ocho horas intentando, no he podido”, comentó.

El exfinalista agregó que existe la posibilidad de tener que borrar toda la información almacenada en el equipo para poder recuperarlo, una alternativa que espera evitar.

Mientras intenta solucionar el inconveniente con su celular, continúa compartiendo detalles de su adaptación a la vida fuera de La casa de los famosos Colombia, una etapa que apenas comienza después de varios meses de competencia.

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