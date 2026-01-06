Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul sorprendió al confesar que colegas hablan mal de ella, ¿quiénes?

Johanna Fadu causó revuelo al revelar que algunos colegas hablan mal de ella y se defendió al decir qué hace ella cuando eso pasa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Johanna Fadul habló sin filtro sobre quienes le desean el mal
Johanna Fadul causó revuelo al revelar que colegas “le tiran”. (Foto/ Canal RCN)

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul, ha causado revuelo en redes sociales una vez más por sus opiniones que se vuelven controversia para muchos, sin embargo, ella respondió a quienes la critican.

Artículos relacionados

En las últimas semanas, la famosa fue tendencia en redes y protagonizó los titulares de las noticias, luego de su raye con su excompañera, Marilyn Patiño, quien anunció que podría tomar acciones legales en su contra.

Esta polémica se formó luego de que supuestamente, Johanna dijera que su colega le dijera que vio el presunto beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en el confesionario de La casa de los famosos.

Artículos relacionados

Sin embargo, Patiño la desmintió y confesó que, si ella no se retracta de lo que dijo, pasaría su caso un proceso legal, ya que, según Marilyn, nunca le dio nombre de los dos famosos que se dieron un beso en el reality.

Tras este escándalo, Johanna salió en sus redes sociales para causar conmoción con sus opiniones personales y por eso respondió.

Johanna Fadul causó revuelo al revelar que colegas “le tiran”
La inesperada revelación de Johanna Fadul sobre sus colegas. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Johanna Fadul al decir que sus colegas hablan mal de ella?

Johanna Fadul habló en sus historias de Instagram en horas de la tarde de este lunes 1 de junio y confesó lo que piensa sobre las personas que le hacen comentarios negativos, pues, por un lado, la actriz se preguntó qué tienen esas personas para desearle el mal.

Artículos relacionados

Así mismo, confesó que, incluso “colegas” hablan mal de ella, sin mencionar nombres, pero sorprendió al decir esto, pero, además, dijo que cuando “le tiraban”, ella solo enviaba luz.

La inesperada revelación de Johanna Fadul sobre sus colegas
Johanna Fadul habló sin filtro sobre quienes le desean el mal. (Foto/ Canal RCN)

¿Johanna Fadul le respondió a Marilyn Patiño tras revelar que podría tomar acciones legales en su contra?

Johanna Fadul solo respondió en sus redes cuando Marilyn Patiño la desmintió sobre el supuesto beso de Juanda y Mariana y dijo que ella no es “mentirosa”, además dijo que esa fue la información que le dio su excompañera y que, fue por medio de una llamada, por eso no tiene pruebas de ello.

Por su lado, Patiño la desmintió diciendo que fueron otros dos famosos los que se dieron el beso en el confesionario y cuando ella estuvo nuevamente en La casa de los famosos durante la final, salió a la luz que los del pico fueron Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad La casa de los famosos

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad: “No saben qué inventar”

Sheila Gándara rompió el silencio y sorprendió con su reacción tras protagonizar rumores que la acusaban de infidelidad.

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó La casa de los famosos

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó tras La casa de los famosos Col

Tebi Bernal generó todo tipo de reacciones tras revelar cómo enfrenta su salida de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano La casa de los famosos

Melissa Gate rompió el silencio y reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano

Melissa Gate llamó la atención al revelar algunos detalles de su distanciamiento con Fernando "El Flaco" Solórzano.

Lo más superlike

EN VIVO: Colombia vs. Costa Rica partido de despedid Selección Colombia

Selección Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: aquí pudes ver el partido de despedida

La Selección Colombia se despide con un partido contra Costa Rica este lunes 1 de junio, a partir de las 6:00 P.M.

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló? Alejandro Estrada

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló?

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”