Johanna Fadul sorprendió al confesar que colegas hablan mal de ella, ¿quiénes?
Johanna Fadu causó revuelo al revelar que algunos colegas hablan mal de ella y se defendió al decir qué hace ella cuando eso pasa.
La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul, ha causado revuelo en redes sociales una vez más por sus opiniones que se vuelven controversia para muchos, sin embargo, ella respondió a quienes la critican.
En las últimas semanas, la famosa fue tendencia en redes y protagonizó los titulares de las noticias, luego de su raye con su excompañera, Marilyn Patiño, quien anunció que podría tomar acciones legales en su contra.
Esta polémica se formó luego de que supuestamente, Johanna dijera que su colega le dijera que vio el presunto beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en el confesionario de La casa de los famosos.
Sin embargo, Patiño la desmintió y confesó que, si ella no se retracta de lo que dijo, pasaría su caso un proceso legal, ya que, según Marilyn, nunca le dio nombre de los dos famosos que se dieron un beso en el reality.
Tras este escándalo, Johanna salió en sus redes sociales para causar conmoción con sus opiniones personales y por eso respondió.
¿Qué dijo Johanna Fadul al decir que sus colegas hablan mal de ella?
Johanna Fadul habló en sus historias de Instagram en horas de la tarde de este lunes 1 de junio y confesó lo que piensa sobre las personas que le hacen comentarios negativos, pues, por un lado, la actriz se preguntó qué tienen esas personas para desearle el mal.
Así mismo, confesó que, incluso “colegas” hablan mal de ella, sin mencionar nombres, pero sorprendió al decir esto, pero, además, dijo que cuando “le tiraban”, ella solo enviaba luz.
¿Johanna Fadul le respondió a Marilyn Patiño tras revelar que podría tomar acciones legales en su contra?
Johanna Fadul solo respondió en sus redes cuando Marilyn Patiño la desmintió sobre el supuesto beso de Juanda y Mariana y dijo que ella no es “mentirosa”, además dijo que esa fue la información que le dio su excompañera y que, fue por medio de una llamada, por eso no tiene pruebas de ello.
Por su lado, Patiño la desmintió diciendo que fueron otros dos famosos los que se dieron el beso en el confesionario y cuando ella estuvo nuevamente en La casa de los famosos durante la final, salió a la luz que los del pico fueron Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike