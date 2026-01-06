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Beba arremetió contra Johanna Fadul en vivo y así reaccionó Valentino Lázaro

Beba le respondió a Johanna Fadul en plena transmisión en vivo y Valentino Lázaro se pronunció al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beba, Johanna Fadul y Valentino en La casa de los famosos Colombia
Beba se refirió a Johanna Fadul/Canal RCN

La influenciadora Beba se sinceró sobre su opinión sobre la actriz Johanna Fadulluego de que el creador de contenido Valentino Lázaro sugiriera que la iba a invitar a la fiesta de cumpleaños que le está planeando a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Beba de Johanna Fadul?

Las famosas no tuvieron una buena relación en La casa de los famosos Colombia y una vez Johanna Fadul salió de la competencia, la actriz ofreció algunas declaraciones sobre la costeña, donde manifestó no estar de acuerdo con algunos de sus comportamientos.

beba le responde a johanna fadul

Luego de que Beba se diera cuenta de sus declaraciones, le reveló a Valentino Lázaro que no quería tenerla cerca.

Recordemos que, Valentino Lázaro logró arreglar sus diferencias con Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia y tras vivir juntos la final demostraron que su amistad seguía firme.

Por esta razón, Valentino dijo que quería invitarla al cumpleaños de Beba en plena transmisión en vivo, pero Beba le pidió que no la invitara y le expresó sus razones.

"Si a mí una persona me trata como una mier**, trata de dañar mi imagen y me hace un daño para yo verme como una porquería no me interesa tener esa persona cerca", dijo.

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¿Cómo reaccionó Valentino tras las palabras de Beba sobre Johanna Fadul?

El influenciador detalló que sí hablará con la actriz y trató de que intentara arreglarse con ella.

"Yo sí me voy a ver con Johanna Fadul (...) ¿Cuál es el mensaje que hemos dado siempre? tratar de arreglarnos", señaló.

Beba habla de johanna fadul

Por su parte, Beba destacó que ella sabe separar muy bien el tema de que sus amigos compaginen con personas que ella no y dio el ejemplo del pleito que tuvo con la influenciadora Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

"Tú te puedes llevar bien con ella, parchar con ella, grabar con ella, salir con ella y todo lo que tú quieras, pero en mi cumpleaños yo no me quiero sentir incómoda porque pues..", agregó.

Valentino indicó que él no sabía nada, pues todavía sigue sin mucha información de lo que ocurrió mientras él estuvo en el reality y aclaró que quiere mucho a Johanna Fadul y hablará con ella, pues tienen una conversación pendiente.

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