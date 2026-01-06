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Mariana Zapata sorprendió al bailar champeta de Juanda Caribe; así fue la coreografía

Mariana Zapata hizo baile al ritmo de una canción de Juanda Caribe tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe y Mariana Zapata bailan champeta juntos/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapatasorprendió a millones de sus fanáticos al mostrarse bailando al ritmo de una de las canciones de Juanda Caribe.

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¿Mariana Zapata se mostró bailando champeta?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde se conectaron miles de fanáticos, la cual hizo en compañía de Juanda Caribe y el bailarín Campanita, ambos excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

mariana zapata y juanda caribe bailando champeta

En el live aprovecharon para desmentir algunos rumores y hablar sobre sus planes luego del final de la competencia, donde el actor Alejandro Estrada fue el gran ganador.

En medio de su transmisión y luego de haber despejado algunas dudas de sus fieles admiradores, optaron por bailar, entre ellas una de las canciones del barranquillero.

En la grabación se ve a los tres lucir ropa muy cómoda y realizar una coreografía al ritmo de la canción del artista, donde se ve a Mariana Zapata presumir los pasos de baile que le enseñó el comediante en el reality.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al baile de Mariana Zapata con Juanda Caribe?

Luego de su publicación y que el momento se volviera viral en redes sociales, muchos internautas comentaron al respecto.

Algunos detallaron lo bien que se ven juntos y la energía que transmiten con sus bailes; mientras que otros no dudaron en criticarlos y juzgar su cercanía debido a la ola de comentarios que desataron por su amistad en el reality.

mariana zapata feliz bailando champeta

Por ahora, los dos manifestaron que no les afecta ni les importa las críticas que puedan seguir recibiendo por su cercanía y detallaron que no sabe que pueda pasar entre ellos, pues dejarán fluir lo que pueda ocurrir.

Debido a sus declaraciones, muchos fanáticos están a la expectativa de si podrá surgir un amorío entre ellos o si su relación solo quedará en amistad.

Mientras tanto, ambos tiene varios planes luego de terminarse La casa de los famosos Colombia, entre ellos apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos y emprendimientos.

Por lo pronto, los dos siguen entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su contenido.

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