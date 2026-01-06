Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada reveló el regaño que le dio a Alexa Torrex fuera de cámaras: esta fue la razón

Alejandro Estrada reveló el 'jalón de orejas' que le hizo a Alexa Torrex previo a la final de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada regañó a Alexa Torrex
Alejandro Estrada habló sobre el regaño que le hizo a Alexa Torrex. (Foto Canal RCN)

El nombre de Alejandro Estrada no ha parado de ser tendencia desde el pasado 29 de mayo tras ser el ganador de La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados

¿Por qué Alejandro Estrada regañó a Alexa Torrex antes de la final de La casa de los famosos Colombia?

El conocido "Viejo zorro" estuvo en su gira de medios por el Canal RCN tras el final de La casa de los famosos Colombia y allí reveló varias confidencialidades.

Alejandro Estrada habló sobre su sentir tras quedarse con el premio mayor del reality y con el cariño de Colombia, asegurando que, se sentía muy feliz y agradecido.

Asimismo, en formatos como Buen día, Colombia y Mañana Express al actor le preguntaron por la polémica que surgió con Alexa Torrex y Tebi Bernal en los últimos días antes de la final.

Esta polémica se dio por la sugerencia de Alexa a Alejandro de compartir su premio con Tebi Bernal por su amistad dentro del reality.

Alexa Torrex rompió el silencio y habló de Alejandro Estrada
Alejandro Estrada regañó a Alexa Torrex antes de la final. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

Alejandro Estrada reveló que se molestó con Alexa Torrex antes de la final de La casa de los famosos Colombia

El actor confesó que, aunque no supo nada de la polémica que hubo por la propuesta de compartir el premio en caso de ganárselo hasta que salió del reality, sí, se molestó con Alexa días antes de la final.

Alejandro Estrada aseguró que, cuando Alexa ingresó a La casa de los famosos Colombia para ser su jefe de campaña, él se puso feliz, sin embargo, su alegría empezó a cambiar cuando la vio a ella compartiendo demasiado con Tebi Bernal.

El actor confesó que, le tuvo que 'jalar las orejas' a Alexa luego de verla acostada con Tebi, asegurándole que, eso no se veía bien al ser ella su jefe de campaña.

Alexa qué estás haciendo, si yo te estuviese pagando por mi campaña no puedes estar metida en la cama con mi contrincante

Alexa Torrex se pronunció tras salir de La casa de los famosos
Alexa Torrex se defendió ante las críticas tras salir de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su amistad con Alexa Torrex y Tebi Bernal tras La casa de los famosos?

Alejandro Estrada dejó claro en Buen día, Colombia que, tendrá que tomarse unos días de descanso y reflexión para organizar varios asuntos en su vida.

Entre esos asuntos aseguró que, estaba su relación con Alexa Torrex y Tebi Bernal, a quienes les agradeció por ser sus aliados dentro de la competencia, pero dejó claro que, eso no aseguraba que afuera seguiría la amistad entre ellos.

El actor aseguró que, en su vida solo tiene cinco amigos, los cuales lo han acompañado desde su infancia y por eso, es bastante cerrado para permitir que personas ingresen a su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló? Alejandro Estrada

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló?

“Nos trasnochamos”, Alejandro Estrada volvió a pronunciarse tras lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel tras ser captados.

Alexa Torrex sorprendió al decir que Alejandro se veía mejor con Beba que con Yuli Influencers

¿Alejandro Estrada y Beba? La confesión de Alexa Torrex que causó revuelo tras su declaración

Alexa Torrex sorprendió al asegurar que Alejandro hacía mejor pareja con Beba que con Yuli por una inesperada razón.

Nicolás Arrieta sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta rompió el silencio tras polémica con Mariana Zapata: “Me sentí mal cómo me trató”

Nicolás Arrieta sorprendió al referiste a Mariana Zapata y revelar cómo se siente tras polémica de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Tebi Bernal respondió si tendrá una relación con Alexa Torrex, ¿solo fue parte del juego?

Tebi Bernal habló sobre la posibilidad de tener un noviazgo con Alexa Torrex afuera de La casa de los famosos Colombia.

¡Sentido luto en la música! Falleció reconocido artista tras grave lucha contra el cáncer: ¿quién? La casa de los famosos

¡Sentido luto en la música! Falleció reconocido artista tras grave lucha contra el cáncer: ¿quién?

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”