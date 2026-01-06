Alejandro Estrada reveló el regaño que le dio a Alexa Torrex fuera de cámaras: esta fue la razón

El nombre de Alejandro Estrada no ha parado de ser tendencia desde el pasado 29 de mayo tras ser el ganador de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Por qué Alejandro Estrada regañó a Alexa Torrex antes de la final de La casa de los famosos Colombia?

El conocido "Viejo zorro" estuvo en su gira de medios por el Canal RCN tras el final de La casa de los famosos Colombia y allí reveló varias confidencialidades.

Alejandro Estrada habló sobre su sentir tras quedarse con el premio mayor del reality y con el cariño de Colombia, asegurando que, se sentía muy feliz y agradecido.

Asimismo, en formatos como Buen día, Colombia y Mañana Express al actor le preguntaron por la polémica que surgió con Alexa Torrex y Tebi Bernal en los últimos días antes de la final.

Esta polémica se dio por la sugerencia de Alexa a Alejandro de compartir su premio con Tebi Bernal por su amistad dentro del reality.

Alejandro Estrada regañó a Alexa Torrex antes de la final. (Foto del Canal RCN)

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Alejandro Estrada reveló que se molestó con Alexa Torrex antes de la final de La casa de los famosos Colombia

El actor confesó que, aunque no supo nada de la polémica que hubo por la propuesta de compartir el premio en caso de ganárselo hasta que salió del reality, sí, se molestó con Alexa días antes de la final.

Alejandro Estrada aseguró que, cuando Alexa ingresó a La casa de los famosos Colombia para ser su jefe de campaña, él se puso feliz, sin embargo, su alegría empezó a cambiar cuando la vio a ella compartiendo demasiado con Tebi Bernal.

El actor confesó que, le tuvo que 'jalar las orejas' a Alexa luego de verla acostada con Tebi, asegurándole que, eso no se veía bien al ser ella su jefe de campaña.

Alexa qué estás haciendo, si yo te estuviese pagando por mi campaña no puedes estar metida en la cama con mi contrincante

Alexa Torrex se defendió ante las críticas tras salir de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su amistad con Alexa Torrex y Tebi Bernal tras La casa de los famosos?

Alejandro Estrada dejó claro en Buen día, Colombia que, tendrá que tomarse unos días de descanso y reflexión para organizar varios asuntos en su vida.

Entre esos asuntos aseguró que, estaba su relación con Alexa Torrex y Tebi Bernal, a quienes les agradeció por ser sus aliados dentro de la competencia, pero dejó claro que, eso no aseguraba que afuera seguiría la amistad entre ellos.

El actor aseguró que, en su vida solo tiene cinco amigos, los cuales lo han acompañado desde su infancia y por eso, es bastante cerrado para permitir que personas ingresen a su vida.