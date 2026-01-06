Alejandro Estrada reveló si compartirá el premio de La casa de los famosos con Nataly Umaña

Nataly Umaña ha estado activa en los últimos días tras la victoria de su exesposo, Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3 y el actor no se ha callado al momento de ser indagado por ella.

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¿Alejandro Estrada compartirá el premio de La casa de los famosos Colombia con Nataly Umaña?

Alejandro Estrada empezó la gira de medios por el Canal RCN este 1 de junio tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia 3.

El actor primero pasó por Mañana Express en donde habló de todo lo que ha sentido y pasando por su cabeza tras este momento soñado, asegurando que, se siente agradecido por tanto cariño recibido.

Asimismo, al actor le indagaron por su exesposa, Nataly Umaña, quien no ocultó su felicidad al ver que él se ganó el reality en el que ella estuvo también en su primera temporada.

Una de las presentadoras de Mañana Express le indagó a Alejandro de manera directa sobre Nataly y si llegaría a compartir el premio con ella: "¿Compartirás el premio con Nataly o alguien?".

El actor fue sincero al asegurar que, no compartirá el premio con nadie y que a Nataly Umaña le agradece por tomarse el tiempo de celebrar su logro.

Gracias a Nataly por tomarse esos segundos, mostrando que hay buena onda entre los dos y ahí estamos.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña tras ganarse La casa de los famosos?

El actor habló también en Buen día, Colombia sobre Nataly Umaña en donde contó cómo está su relación con ella en la actualidad tras su separación dos años atrás.

Alejandro Estrada reveló que, tienen una relación cordial hoy en día con Nataly y aunque no son amigos, se alegran por lo bueno que le pase al otro.

Nosotros la verdad siempre tuvimos una relación muy bonita, no escondemos la felicidad cuando al uno o al otro le va bien. La entiendo muy bien porque yo ya había vivido el encierro y uno está propenso a que suceda un accidente.

Alejandra Estrada le dejó cariñoso mensaje a Nataly Umaña. (Fotos Canal RCN)

El ganador de La casa de los famosos Colombia aseguró que, parte de su buena relación en la actualidad fue haber llevado su separación y problemas en privado.

En ningún momento la acusé de nada, lo manejamos de una manera impecable en privado y hoy en día están los resultados.

Por otra parte, el actor también fue sincero al hablar sobre el tema de compartir su premio con Tebi Bernal, asegurando que, tenía varias reuniones con su equipo de trabajo para tomar una decisión.