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¿Juanda Caribe ya sabe que está soltero tras final de La casa de los famosos? Exparticipante habló

Juanda Caribe ya tuvo sus primeros acercamientos con la vida real tras la gran final de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe y su situación sentimental
Juanda Caribe y su situación sentimental. (Foto Canal RCN).

El pasado viernes 29 de mayo se llevó a cabo la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que dejó como ganador al reconocido actor Alejandro Estrada. Tras su triunfo, los finalistas tuvieron sus primeros acercamientos con el mundo real, entre ellos Juanda Caribe, quien ha llamado la atención por su situación sentimental con la madre de su hija.

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¿Juanda Caribe ya sabe que está soltero?

Durante la tarde de este sábado, un día después de la final, Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló varios detalles relacionados a los finalistas por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus redes sociales.

Juanda Caribe rompió en llanto al hablar de Sheila Gándara
Juanda Caribe habló de su historia con Sheila Gándara / (Foto del Canal RCN)

En medio de las preguntas se encontró con una bastante particular, pues uno de los internautas quiso saber si Juanda Caribe ya estaba al tanto de que su relación con Sheila Gándara, madre de su hija, había llegado a su fin a raíz de los acercamientos que tuvo dentro de la competencia con Mariana Zapata.

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Ante esto, Alexa respondió con un video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mencionó que de su parte desconocía completamente si el finalista ya había recibido esta información una vez se reunió con los demás exparticipantes.

"No sé mucho de eso, también lo vi, lo abracé y le dije: lo que necesites, con ya saben qué, cuentas conmigo...”

¿Alexa Torrex y Juanda Caribe quedaron en buenos términos tras la final de La casa de los famosos?

Así mismo, Alexa mencionó que pese a la rivalidad que hubo a lo largo de la competencia, no habrían quedado en malos términos, pues mencionó sus buenos deseos para el costeño, así como también reconoció su talento para la creación de contenido.

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“Y ojalá le vaya muy bien en la vida, él es un gran creador de contenido, él me considera igual, panas, colegas... Es que cuando ya estás afuera puedes ver la diferencia del juego a la vida real, y siento que ese toche tiene que ser un parche"

Segundo lugar para Juanda Caribe: esta fue su reacción tras el resultado
Segundo lugar para Juanda Caribe: esta fue su reacción tras el resultado. (Foto Canal RCN).
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