¿Alexa Torrex le confirmó a Tebi Bernal el fin de su relación con Alejandra Salguero? Influencer habló

La final de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ dejó como ganador a Alejandro Estrada y una serie de reacciones que no terminaron de convencer a los televidentes, pues en redes sociales comenzaron a circular clips del momento exacto en el que los exparticipantes conocieron el nombre del ganador, entre ellos el de Tebi Bernal.

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¿Cómo reaccionó Tebi Bernal al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Luego de convertirse en el cuarto finalista de La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor cantidad de votos, Tebi Bernal se reencontró con los exparticipantes y, junto a ellos, fue conociendo poco a poco el porcentaje obtenido por cada finalista, hasta que se confirmó como ganador a Alejandro Estrada, con el porcentaje más alto de las votaciones.

Esto dijo Alexa Torrex sobre la situación sentimental de Tebi Bernal y Alejandra Salguero. (Foto Canal RCN).

Aunque varios exparticipantes tomaron la noticia con gran emoción, al punto de levantarse de sus asientos para aplaudir y celebrar, Tebi Bernal se mantuvo sentado, con un rostro poco expresivo. Incluso, en las imágenes se aprecia cómo Alexa Torrex se acerca a él para abrazarlo, mientras él responde con una pequeña sonrisa.

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Esta reacción dejó a los internautas completamente desconcertados, ya que el también finalista sostuvo una amistad a lo largo de la temporada con el actor, y su triunfo pareció no importarle.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la reacción de Tebi Bernal a la victoria de Alejandro Estrada?

Ante la lluvia de críticas que Tebi Bernal recibió en redes sociales, Alexa Torrex decidió salir en su defensa, argumentando que él aún no tenía acceso a su celular y no tenía cómo defenderse.

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Con un video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alexa explicó que la razón por la que Tebi no reaccionó con euforia a la victoria de Estrada se debió a que se encontraba en un estado de shock, ya que, según sus palabras, él se acaba de enterar de todo lo que habría pasado en el mundo real mientras él estaba en competencia.

Alexa Torrex habló sobre si Tebi Bernal ya sabe de su ruptura con Alejandra Salguero. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, no especificó nada en concreto como, por ejemplo, el fin de su relación con Alejandra Salguero.