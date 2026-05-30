Marlon Solórzano lanzó inesperado comentario al hablar sobre su físico: "soy gay"

Marlon Solórzano sorprendió a sus seguidores al hablar de su apariencia física en una reciente publicación en redes sociales, donde hizo un comentario que rápidamente llamó la atención de los internautas. El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 aseguró de manera inesperada que era “gay", generando de manera inmediata diversas reacciones.

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¿Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, es gay?

Durante la tarde de este sábado 30 de mayo Marlon Solórzano sorprendió a su fanaticada en redes sociales al compartir un inesperado video en el que afirmó que era “gay”. Sin embargo, rápidamente dio el contexto por el cual mencionaba dicha afirmación que generó reacciones inmediatas entre los internautas.

Marlon Solórzano hizo inesperada confesión sobre su físico y causó revuelo. (Foto Canal RCN).

Y es que el creador de contenido hizo énfasis en esta frase para referirse a que era uno de los comentarios que más recibía por parte de sus haters por el simple hecho de cuidar su imagen y mantener su cabello largo.

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"Soy gay... Eso es lo que creen los haters solo por tener el pelo largo y verme bien. Las personas que creen eso, por eso que nadie las recuerda”, mencionó.

Así mismo, Solórzano comentó que un hombre no dejaba de serlo por prestar atención a su cuidado personal, sino que por el contrario lograba destacar con una presencia mucho más imponente y agradable para las personas a su alrededor.

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“Lo que nadie les dice es que la imagen habla primero; como te vistes, como te presentas, transmites seguridad, disciplina y presencia. La imagen va desde cómo te paras, como hablas..."

De esta manera, Marlon Solórzano aclaró que no es gay y que su comentario hacía referencia a las opiniones que algunas personas suelen hacer sobre él por su apariencia, el cuidado de su imagen y su cabello largo.

¿Cómo reaccionaron los internautas al inesperado comentario de Marlon Solórzano?

El inesperado comentario de Marlon Solórzano no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente reaccionaron al escuchar al exparticipante de La casa de los famosos Colombia afirmar que era "gay".

Aunque varios internautas se mostraron sorprendidos en un primer momento, otros esperaron a escuchar el contexto completo de sus declaraciones antes de compartir sus opiniones en las diferentes plataformas digitales.