Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia: así lo celebraron en Cúcuta, su ciudad natal

El triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3 se volvió viral no solo en la transmisión del Canal RCN, sino también en redes sociales. Allí circulan varios videos que muestran el emotivo momento que vivieron los cucuteños al enterarse de su victoria.

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¿Cuál es el video que muestra a varios cucuteños celebrando el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Como si se tratara de un partido de la Selección Colombia, en Cúcuta varias personas se reunieron en El Malecón para seguir la final del reality del Canal RCN y vivir la emoción al máximo.

Así celebraron en Cúcuta el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En medio de la transmisión, y tras conocerse por boca de Carla Giraldo que el ganador era el apodado “Zorro Viejo”, los cucuteños estallaron de alegría y, entre la euforia, levantaron los brazos mientras saltaban de felicidad.

En el video que fue compartido por un usuario, se aprecia a niños, jóvenes y adultos coreando con fuerza “¡Cúcuta!”, al sentirse representados por el actor, quien nació en esta ciudad hace 46 años.

Y para sorpresa de muchos, el mismo actor reaccionó desde su cuenta de Instagram al ver cómo su pueblo lo apoyaba.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al ver el video en el que los cucuteños celebraron su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

Para sorpresa del joven seguidor de Alejo que compartió el video en sus redes sociales, el actor lo sorprendió respondiendo en medio de los comentarios con una sencilla frase acompañada de dos emojis.

Alejandro Estrada se emocionó al ver a su pueblo celebrar su triunfo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

😍Wow! "

Al ver dicha reacción, el joven le expresó que disfrutara de su éxito y le enfatizó que su team había logrado el objetivo.

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¿Qué mensajes le enviaron los seguidores a Alejandro Estrada tras su triunfo en La casa de los famosos Colombia?

Fueron muchos los colombianos e incluso usuarios en el extranjero quienes se expresaron en redes sociales para felicitar al actor por su triunfo.

En sus mensajes, varios destacaron que la victoria fue el resultado de su ardua labor dentro del programa y que se trataba de un reconocimiento más que merecido.