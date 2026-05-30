Sheila Gándara estalló tras polémicas declaraciones de Campanita en su contra: "es ignorante"

Aunque las puertas de La casa de los famosos Colombia ya fueron cerradas por Alejandro Estradatras convertirse en el ganador de la tercera temporada, la polémica afuera del reality todavía continúa, pues en las últimas horas nuevamente se encendió la controversia, luego de que Sheila Gándara decidiera responder a las declaraciones que hizo Campanita en su contra.

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¿Qué dijo Sheila Gándara tras las polémicas declaraciones que Campanita hizo en su contra?

Y es que, en medio del revuelo que causaron las palabras del exparticipante en redes sociales en donde se refirió al shippeo de Juanda Caribey Mariana Zapata, y su antigua relación, Sheila no se guardó nada, por lo que capturó de inmediato la atención al responderle lo siguiente:

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"Me parece ignorante que se atrevan a hablar desde el desconocimiento y peor aún que se atrevan a hacer una comparación que no tiene ni pies ni cabeza", dijo de manera contundente la joven barranquillera.

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¿Qué dijo Campanita sobre Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe?

A propósito del pronunciamiento de Gándara en redes sociales, cabe señalar que todo de se dio a raíz de unas declaraciones que dio Campanita durante una transmisión en vivo en la que dio su punto de vista frente a la situación de Juanda con Mariana Zapata y Sheila Gándara, con quien tenía una relación antes de su ingreso al reality.

"Mariana fue más leal que la misma Sheila, vuelo y les digo, este tema de las redes sociales, se presta para muchísimos shows mediáticos y siento que ella no tenía por qué estar subiendo publicaciones tratando de tirar indirectas para que lo funaran más al pelaito", dijo el bailarín.

Así respondió Sheila Gándara a las declaraciones de Campanita en su contra. Foto | Canal RCN.

Así mismo, aseguró que, la creadora de contenido costeña, no tuvo consideración con su compañero de competencia, sobre todo porque "somos seres humanos", y que por lo tanto es válido sentir, además de reiterar que el comediante e imitador siempre tuvo presente a Sheila mientras estuvo en el programa.

Además, fue insiste en que Gándara terminó su relación con Juanda cuando apenas él llevaba un mes en el reality, es decir, mucho antes de que él tuviera su shippeo con Zapata.

Como era de esperarse, el comentario de la expareja del segundo finalista de La casa de los famosos Colombia, no pasó desapercibido en redes, pues aún continúa desatando reacciones entre ambos bandos, pues, por un lado, están quienes respaldan a la mujer, y otros, que apoyan al humorista.