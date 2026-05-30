Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón rompió el silencio tras el triunfo de Alejandro Estrada: así fue su polémica reacción

Yina Calderón no quedó con nada, y fiel a su estilo, no dudó en pronunciarse en redes sociales y hablar sin filtro frente a al victoria de Alejandro Estrada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón rompió el silencio tras el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

El reciente triunfo de Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos Colombia, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras conocerse la decisión del público, han sido varias figuras del entretenimiento nacional, las las que se han pronunciado para dar su opinión frente al tema.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En horas de la noche de este viernes 29 de mayo cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron que Alejandro se convirtió en el absoluto ganador de esta tercera temporada, Yina Calderón, exparticipante de este formato, no dudó en expresar abiertamente su opinión con respecto a la victoria del actor.

Artículos relacionados

"Quiero felicitar a su ganador Alejandro Estrada, felicitaciones, no fue el que más contenido dio, porque yo no soy hipócrita, pero si demostró ser un gran ser humano, demostró ser un man con valores, demostró tener un aguante y entre todos los que habían el mejor", señaló la creadora de contenido.

Artículos relacionados

En medio de sus palabras, la empresaria de fajas no dudó en aconsejarlo e insistirle al actor en que no reparta su premio, pues, según ella, lo que debe hacer es quedarse con todo el dinero que él solo se ganó al estar por cuatro meses encerrado al interior de la casa.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la polémica influencer aprovechó su aparición en redes sociales para decirle a Estrada que, este triunfo, no se puede convertir en una excusa para que vuelva con Nataly Umaña, pues reveló que vio algunas historias en las que la actriz se unió a la celebración y lo felicitó con amorosas palabras, "cuidadito Alejandro, hay 400 millones de razones a volver con la pareja", agregó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón felicitó a Alejandro Estrada tras su triunfo. Foto | Canal RCN.

Calderón, quien fue una de las participantes más recordadas del reality de convivencia en su segunda temporada, también exaltó la gran labor del Canal RCN, por lo que también quiso felicitar a Roberto Velásquez, Néstor Parra, y por supuesto, a sus presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes desempeñaron un gran rol como conductores del programa.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Yina Calderón tras el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Campanita en La casa de los famosos Colombia - Sheila Gándara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sheila Gándara estalló tras polémicas declaraciones de Campanita en su contra: "es ignorante"

Sheila Gándara rompió el silencio luego de que Campanita asegurara que Mariana Zapata fue más leal que ella durante la participación de Juanda Caribe en el reality.

Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo La casa de los famosos

Alexa Torrex le pidió aprobación a la mamá de Tebi Bernal: "ahora le migajeo a la suegra"

Alexa Torrex le preguntó directamente a la mamá de Tebi Bernal si la aceptaba como pareja de su hijo y la respuesta fue inmediata.

Tebi y Alejandro formaron desde la primera semana una amistad que prometía trascender la pantalla Alejandro Estrada

Tebi Bernal desató debate por su reacción ante el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Tebi Bernal sorprendió a los seguidores por supuestamente NO mostrarse tan emocionado tras el triunfo de su amigo.

Lo más superlike

Así festejaron en Cúcuta el triunfo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia: así lo celebraron en Cúcuta, su ciudad natal

Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia y en Cúcuta celebraron con emoción su triunfo, haciendo el momento viral.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”