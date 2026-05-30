Yina Calderón rompió el silencio tras el triunfo de Alejandro Estrada: así fue su polémica reacción

El reciente triunfo de Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos Colombia, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras conocerse la decisión del público, han sido varias figuras del entretenimiento nacional, las las que se han pronunciado para dar su opinión frente al tema.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En horas de la noche de este viernes 29 de mayo cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron que Alejandro se convirtió en el absoluto ganador de esta tercera temporada, Yina Calderón, exparticipante de este formato, no dudó en expresar abiertamente su opinión con respecto a la victoria del actor.

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"Quiero felicitar a su ganador Alejandro Estrada, felicitaciones, no fue el que más contenido dio, porque yo no soy hipócrita, pero si demostró ser un gran ser humano, demostró ser un man con valores, demostró tener un aguante y entre todos los que habían el mejor", señaló la creadora de contenido.

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En medio de sus palabras, la empresaria de fajas no dudó en aconsejarlo e insistirle al actor en que no reparta su premio, pues, según ella, lo que debe hacer es quedarse con todo el dinero que él solo se ganó al estar por cuatro meses encerrado al interior de la casa.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la polémica influencer aprovechó su aparición en redes sociales para decirle a Estrada que, este triunfo, no se puede convertir en una excusa para que vuelva con Nataly Umaña, pues reveló que vio algunas historias en las que la actriz se unió a la celebración y lo felicitó con amorosas palabras, "cuidadito Alejandro, hay 400 millones de razones a volver con la pareja", agregó.

Yina Calderón felicitó a Alejandro Estrada tras su triunfo. Foto | Canal RCN.

Calderón, quien fue una de las participantes más recordadas del reality de convivencia en su segunda temporada, también exaltó la gran labor del Canal RCN, por lo que también quiso felicitar a Roberto Velásquez, Néstor Parra, y por supuesto, a sus presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes desempeñaron un gran rol como conductores del programa.