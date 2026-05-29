Aida Victoria vivió angustiante momento con las autoridades: Esto le pasó

Aida Victoria Merlano volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir con sus seguidores una inesperada situación relacionada con su vehículo.

Como suele hacerlo con muchos de los momentos de su vida cotidiana, Aida decidió tomarse la situación con humor y compartirla a través de sus redes sociales, donde rápidamente recibió comentarios y reacciones de sus seguidores.

Aida Victoria sorprendió al revelar el problema que tuvo con su carro (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido publicó un video en el que se observa cómo una grúa transporta su vehículo, mientras ella aprovecha el momento para enviar un mensaje a sus seguidores.

Fiel a su estilo, Aida convirtió la situación en una anécdota divertida y aseguró que las personas debían trabajar y facturar para que, si algún día les ocurría algo similar, pudieran decir que se estaban llevando el carro de “la patrona”.

“Reina, trabaje y facture para que cuando te inmovilicen el vehículo grites se están llevando la camioneta de la patrona”

El video no tardó en viralizarse y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron entre risas y sorpresa al ver lo ocurrido.

Aunque inicialmente la influenciadora mostró únicamente el momento en que el vehículo era trasladado, no explicó de inmediato qué había sucedido ni por qué se lo estaban llevando.

Esto provocó que muchos usuarios comenzaran a preguntarse qué había ocurrido realmente y cuál había sido la razón detrás de la inmovilización.

Aida Victoria preocupó al mostrar cómo se llevaban su vehículo en una grúa (Foto Canal RCN)

¿Por qué se llevaron el carro de Aida Victoria Merlano?

Horas después de compartir el primer video, Aida Victoria aclaró la situación y explicó que ya había logrado recuperar su vehículo.

La barranquillera dejó ver que el inconveniente se solucionó rápidamente y que pudo volver a tener el carro pocas horas después de que fuera inmovilizado.

Posteriormente reveló la razón por la que las autoridades tomaron la decisión de llevárselo. Según explicó, todo ocurrió porque el vehículo se encontraba mal parqueado.

La creadora de contenido mostró imágenes del momento en el que sube al vehículo mientras este estaba sobre la grúa y posteriormente baja por la rampa una vez logró recuperarlo.