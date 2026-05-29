Alejandro Estrada rompió en llanto previo a la final de La casa de los famosos, ¿qué le pasó?

A horas de la gran final de La casa de los famosos Colombia 3 el actor Alejandro Estrada abrió su corazón frente a las cámaras.

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¿Por qué Alejandro Estrada lloró antes de la final de La casa de los famosos Colombia?

El actor hizo un emotivo balance de su paso por el reality y confesó que, además de los logros alcanzados, enfrentó momentos complejos que marcaron su experiencia.

Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas al recordar todo lo que vivió durante más de 130 días dentro de la competencia.

Estrada aseguró que la convivencia estuvo llena de retos para todos los participantes y recordó algunas de las dificultades que tuvieron que afrontar dentro de la casa.

vivimos momentos difíciles porque faltó comida, hay mucho esfuerzo, uno no puede estar semana feliz por completo porque la otra algo va a pasar.

El equipo de Alejandro Estrada se pronunció en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué concluyó Alejando Estrada de su paso por La casa de los famosos Colombia?

El actor también destacó el crecimiento personal que obtuvo durante su permanencia en el programa y aseguró que logró cumplir varios objetivos dentro de la competencia.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando habló sobre la nostalgia que siente al acercarse el final del reality. Entre lágrimas, reconoció que la experiencia se convirtió en parte de su día a día y que será difícil despedirse de ella.

Hoy mucha nostalgia la tan esperada final, no solo por saber quién va a ganar, si no porque se termina esto.

Además, confesó que incluso extrañará aspectos que se volvieron cotidianos dentro de la casa, como el ambiente de convivencia y las estrategias constantes para avanzar en el juego.

Esta ha sido mi realidad en más de 130 días

Tanta fue la emotividad de Alejandro que, aseguró que extrañara la gritería y poca calma que habían semanas atrás en la casa estudio y también analizar constantemente cómo avanzar en la competencia.