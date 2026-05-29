¡Llegó la Polla Mundialista de Deportes RCN! Así podrás crear tu equipo y competir con tus amigos

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los fanáticos del fútbol ahora tendrán una nueva forma de vivir cada partido gracias a la llegada de la Polla Mundialista de Deportes RCN, una plataforma interactiva pensada para quienes disfrutan pronosticando resultados y compitiendo con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Con 104 partidos programados para esta edición del Mundial, la experiencia promete convertirse en una de las más intensas y emocionantes para los seguidores del fútbol.

¿Cómo crear tu propia polla mundialista con Deportes RCN?

Los usuarios podrán ingresar a la zona interactiva de Canal RCN o directamente a la plataforma de Deportes RCN para comenzar a participar.

El proceso funciona de manera completamente digital y puede realizarse en pocos minutos.

Primero, las personas deberán registrarse en la plataforma. Luego podrán crear un grupo personalizado para competir con amigos, familiares, compañeros de oficina o cualquier grupo de fanáticos del fútbol.

Después de crear el grupo, únicamente deberán compartir el enlace de invitación con las demás personas para comenzar la competencia.

Y no te preocupes si ya tienes equipo o alguien más creó el grupo primero, porque si recibes un enlace de invitación solo tendrás que unirte a una polla ya existente para empezar a jugar.

A partir de ahí, cada participante podrá pronosticar marcadores, sumar puntos por sus aciertos y seguir en tiempo real la tabla de posiciones para descubrir quién es el verdadero experto del Mundial.

La plataforma permitirá seguir cada partido y mantener activa la competencia durante todo el torneo.

La Polla Mundialista RCN ya está aquí: crea tu equipo y vive el Mundial como nunca (Foto Canal RCN)

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026.

El partido inaugural será entre las selecciones de México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca.

El torneo contará con varias fases:

Fase de grupos: del 11 al 27 de junio

del 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio

Octavos de final: del 4 al 7 de julio

del 4 al 7 de julio Cuartos de final: del 9 al 11 de julio

del 9 al 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julio

14 y 15 de julio Partidopor el tercer puesto: 18 de julio

La gran final se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey.

Con esta nueva dinámica, los seguidores del fútbol podrán vivir cada jornada mundialista de una manera mucho más competitiva, divertida e interactiva.