Isabella Ladera explotó en redes tras viralización de imagen manipulada con IA

Isabella Ladera volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de reaccionar públicamente a una fotografía alterada con inteligencia artificial que comenzó a circular masivamente en internet.

La creadora de contenido, quien actualmente se encuentra en la etapa final de su embarazo, ha mantenido a sus seguidores muy pendientes de cada detalle relacionado con la llegada de su bebé.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia por una situación completamente diferente.

Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir una imagen manipulada de Isabella que rápidamente generó comentarios, burlas y críticas relacionadas con su apariencia física y el tamaño de su barriga.

Isabella Ladera reaccionó con contundente mensaje tras viral imagen manipulada (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cuál es la fotografía alterada de Isabella Ladera?

La imagen que empezó a circular en plataformas como X mostraba a Isabella Ladera posando frente a un espejo mientras presumía su embarazo.

Sin embargo, la fotografía habría sido modificada digitalmente utilizando inteligencia artificial para hacer que su barriga luciera mucho más grande de lo que realmente es.

Según usuarios en redes, la imagen original sí había sido publicada anteriormente por la influencer venezolana, pero posteriormente fue alterada y convertida en meme.

La situación generó todo tipo de comentarios en internet y varias personas comenzaron a hacer burlas y publicaciones ofensivas sobre el cuerpo de Isabella.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido recibe comentarios relacionados con su embarazo o con los cambios físicos que ha experimentado durante esta etapa.

En diferentes ocasiones, Isabella ha hablado sobre las críticas que recibe constantemente en redes sociales y sobre cómo ha aprendido a manejar este tipo de situaciones públicas.

¿Qué respondió Isabella Ladera ante la fotografía alterada?

Ante la viralización de la fotografía, Isabella decidió reaccionar a través de sus historias de Instagram.

La influencer compartió una imagen donde aparece realizándose una mascarilla facial mientras hablaba sobre las personas que editan fotografías y crean contenido ofensivo en redes sociales.

Isabella aseguró que mientras algunas personas invierten tiempo creando memes o críticas, ella se encuentra enfocada en trabajar junto a su equipo y construir proyectos para su familia.

“Mientras otros “crean” memes con IA para atacarme y hacer algo con sus vidas, yo creo imperios con mi equipo pa nuestras familias”