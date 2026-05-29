Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nataly Umaña sufrió percance en su rostro previo a la final de La casa de los famosos

Nataly Umaña, exesposa de Alejandro Estrada, mostró lo que le sucedió y cómo le quedó su rostro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nataly Umaña sufrió percance en el rostro
Nataly Umaña mostró lo que le pasó en el rostro. (Foto Canal RCN)

La actriz Nataly Umaña, exesposa de Alejandro Estrada, reveló en las últimas horas lo que le pasó a horas de la final de La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el percance que sufrió Nataly Umaña previo a la final de La casa de los famosos Colombia?

La también exparticipante del reality del Canal RCN se ha mantenido activa en sus redes sociales en los últimos días en donde ha sido indagada por Alejandro Estrada y lo que siente al verlo como finalista de esta competencia en la que también estuvo.

Nataly que dejó claro que apoya a Alejandro a pesar de su polémica separación reveló lo que le pasó en su rostro previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

La actriz compartió una primera historia en la que se mostraba desde un centro de estética y spa en el que iba a hacerse algunos tratamientos para su cuerpo.

Lo curioso fue una marca que tenia cubierta en su rostro con crema, algo que la misma Nataly decidió explicar.

Nataly Umaña se pronunció tras revuelo por palabras de Alejandro Estrada
Nataly Umaña mostró el percance que sufrió en el rostro. (Foto/ Canal RCN))

Artículos relacionados

¿Cómo quedó el rostro de Nataly Umaña tras quemadura?

Nataly Umaña se sinceró con sus seguidores sobre lo que le pasó en su casa cuando se estaba arreglando el cabello.

La actriz contó que, cuando se estaba haciendo un peinado con las pinzas no calculó bien y esta le quemó una parte de su rostro.

Aunque fue bastante dolor*sa la quemada, la actriz aseguró que, se estaba aplicando una crema para aliviar el dolor y cuidándose del sol para evitar manchas.

Sin embargo, dejó claro que la marca que le quedó ya estaba mejor a lo que la tenía reciente le pasó el imprevisto.

Qué es esto, que me quemé con la plancha, con la pinza, haciéndome los crespos, pero ya estoy mucho mejor.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre cómo reaccionaría si Alejandro Estrada se gana La casa de los famosos Colombia?

Nataly Umaña días atrás se pronunció de manera directa sobre qué opinaría y sentiría en caso hipotético que Alejandro Estrada se ganara La casa de los famosos Colombia 3.

La actriz lejos de cualquier comentario destructivo o de reproche aseguró que la haría muy feliz que él se lo ganara porque era una persona que había sido demasiado importante en su vida y la que solo le deseaba lo mejor en su vida.

Asimismo, Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia aseguró que no tenía nada por reprocharle a Nataly Umaña y que para él era una persona a la que siempre iba a respetar y tener un cariño especial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Maiye Torrex le dice conveniente a Tebi previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Maiye Torrex le lanzó indirectas a Tebi previo a la final de La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Maiye, hermana de Alexa Torrex, generó polémica con indirectas hacia Tebi justo antes de la gran final de La casa de los famosos.

Sofía Jaramillo habló con Campanita en La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo reveló detalles de su reencuentro con Campanita en La casa de los famosos: ¿se reconciliaron?

Sofía Jaramillo reveló gesto inesperado de Campanita en la recta final de La casa de los famosos y generó expectativa sobre su relación.

Manuela Gómez paralizó las redes con emotivo video de ‘Minitormenta’ La casa de los famosos

Manuela Gómez conmueve al despedirse de ‘Minitormenta’ tras La casa de los famosos

Manuela Gómez reapareció en sus redes luego de su salida de La casa de los famosos y conmovió con su despedida a Minitormenta.

Lo más superlike

Nuevo álbum de Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe pusieron a cantar al público con "Despecho a 2 Voces": ¿de qué se trata?

Una de las parejas más reconocidas de la industria musical en Colombia, hizo el anuncio oficial de su álbum "Despecho A 2 Voces"

¡Llegó la Polla Mundialista RCN! Así puedes crear tu equipo y demostrar quién sabe más de fútbol con tus amigos Deportes

¡Llegó la Polla Mundialista de Deportes RCN! Así podrás crear tu equipo y competir con tus amigos

Los mejores días de junio para cortarse el cabello según las fases de la Luna Salud y Belleza

Revelan los mejores días de junio para cortarse el cabello según las fases de la Luna, ¿cuáles son?

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”