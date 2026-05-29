Nataly Umaña sufrió percance en su rostro previo a la final de La casa de los famosos

La actriz Nataly Umaña, exesposa de Alejandro Estrada, reveló en las últimas horas lo que le pasó a horas de la final de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Cuál fue el percance que sufrió Nataly Umaña previo a la final de La casa de los famosos Colombia?

La también exparticipante del reality del Canal RCN se ha mantenido activa en sus redes sociales en los últimos días en donde ha sido indagada por Alejandro Estrada y lo que siente al verlo como finalista de esta competencia en la que también estuvo.

Nataly que dejó claro que apoya a Alejandro a pesar de su polémica separación reveló lo que le pasó en su rostro previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

La actriz compartió una primera historia en la que se mostraba desde un centro de estética y spa en el que iba a hacerse algunos tratamientos para su cuerpo.

Lo curioso fue una marca que tenia cubierta en su rostro con crema, algo que la misma Nataly decidió explicar.

Nataly Umaña mostró el percance que sufrió en el rostro. (Foto/ Canal RCN))

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¿Cómo quedó el rostro de Nataly Umaña tras quemadura?

Nataly Umaña se sinceró con sus seguidores sobre lo que le pasó en su casa cuando se estaba arreglando el cabello.

La actriz contó que, cuando se estaba haciendo un peinado con las pinzas no calculó bien y esta le quemó una parte de su rostro.

Aunque fue bastante dolor*sa la quemada, la actriz aseguró que, se estaba aplicando una crema para aliviar el dolor y cuidándose del sol para evitar manchas.

Sin embargo, dejó claro que la marca que le quedó ya estaba mejor a lo que la tenía reciente le pasó el imprevisto.

Qué es esto, que me quemé con la plancha, con la pinza, haciéndome los crespos, pero ya estoy mucho mejor.

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¿Qué dijo Nataly Umaña sobre cómo reaccionaría si Alejandro Estrada se gana La casa de los famosos Colombia?

Nataly Umaña días atrás se pronunció de manera directa sobre qué opinaría y sentiría en caso hipotético que Alejandro Estrada se ganara La casa de los famosos Colombia 3.

La actriz lejos de cualquier comentario destructivo o de reproche aseguró que la haría muy feliz que él se lo ganara porque era una persona que había sido demasiado importante en su vida y la que solo le deseaba lo mejor en su vida.

Asimismo, Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia aseguró que no tenía nada por reprocharle a Nataly Umaña y que para él era una persona a la que siempre iba a respetar y tener un cariño especial.