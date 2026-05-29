Salomón Bustamante reaccionó al ver llorando a Juanda Caribe tras mencionar a Sheila, ¿qué dijo?

El reconocido actor Salomón Bustamante sorprendió al reaccionar luego de que Juanda Caribe rompiera en llanto en La casa de los famosos Colombia y mencionara indirectamente a Sheila Gándara.

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¿Qué dijo Juanda Caribe en medio de su emotivo momento?

Y es que recientemente varios exparticipantes reingresaron a la casa más famosa de Colombia, donde los reencuentros hicieron que varios participantes se mostraran sentimentales, como fue el caso de Juanda Caribe, quien expresó el cariño que siente por Maiker.

Sin duda, Juanda Caribe habló sobre lo importante que fueron algunos reencuentros dentro de la casa, haciendo saber que finalmente el dinero no lo es todo.

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Mientras hablaba, Juanda Caribe no pudo ocultar sus emociones y terminó llorando, por lo que Mariana Zapata también apareció llorando en medio del momento.

Posteriormente, Juanda Caribe habló sobre un “mal hombre”, haciendo referencia a que muchas personas no conocían realmente algunas situaciones que él había vivido.

Juanda Caribe lloró en La casa de los famosos y Salomón Bustamante reaccionó. (Foto: Canal RCN)

Además, mencionó lo sucedido el pasado “31 de diciembre” y expresó: “no saben muchas vainas”, aunque no entregó más detalles sobre el tema, dejó claro que se refería a su expareja Sheila Gándara.

Tras este comentario de Juanda Caribe, las reacciones y cuestionamientos se dirigieron a las redes sociales de Sheila Gándara, quien recibió críticas luego de que compartiera recientemente una sesión de fotos. Varios usuarios comenzaron a preguntarle sobre las palabras de Juanda Caribe.

¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante tras el video de Juanda Caribe?

No obstante, tras el video, Salomón Bustamante, quien suele compartir algunas opiniones sobre lo que pasaba en La casa de los famosos Colombia, sorprendió en esta ocasión al darle “me gusta” al video de Juanda Caribe.

Aunque no comentó como suele hacerlo y dar curiosas opiniones en esta ocasión solo reaccionó de esta manera.

Juanda Caribe lloró en La casa de los famosos y Salomón Bustamante reaccionó. (Foto: Canal RCN)

Además, Laura de León, la pareja sentimental del actor también dejó su reacción en un video que compartió el equipo de Juanda Caribe en sus redes sociales.

Sin duda, las reacciones llamaron la atención de varios, quienes interpretaron estos “me gusta” como una muestra de apoyo hacia Juanda Caribe en medio de la gran final de La casa de los famosos Colombia que se llevará a cabo este viernes 29 de mayo por el Canal RCN, y también en se podrá ver en la app y en Youtube del Canal.