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Sheila Gándara recibió fuertes críticas tras ser mencionada por Juanda Caribe: ¿qué foto mostró?

Juanda Caribe lloró en la casa de los famosos Colombia y Sheila Gándara terminó en medio de críticas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Las críticas a Sheila Gándara tras el llanto de Juanda Caribe en La casa de los famosos
Sheila Gándara fue señalada en redes tras el inesperado llanto de Juanda Caribe. (Fotos: Canal RCN)

Luego de que Sheila Gándara compartiera que se estaba alistando para una sesión de fotografías que calificó como “espectaculares”, ocasionó división de opiniones en redes y nuevamente aparecieron comentarios relacionados con Juanda Caribe.

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¿Qué cambios ha mostrado Sheila Gándara tras su separación de Juanda Caribe?

La influenciadora ha estado en medio de la conversación durante las últimos meses tras toda la polémica que se ha generado alrededor de su relación con Juanda Caribe y lo ocurrido durante La casa de los famosos Colombia.

En medio de toda esta situación, Sheila Gándara ha compartido con sus seguidores varios cambios que ha realizado en su vida personal y también físicos.

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La creadora de contenido no solo reveló que se mudó de casa, sino que además mostró algunos procedimientos estéticos a los que decidió someterse recientemente.

Las críticas a Sheila Gándara tras el llanto de Juanda Caribe en La casa de los famosos
Sheila Gándara fue señalada en redes tras el inesperado llanto de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Entre ellos, Sheila confirmó que se realizó intervenciones quirúrgicas y también habló sobre un procedimiento de diseño de sonrisa.

Además, hace pocos días contó que se estaba preparando para una importante sesión de fotografías, mientras compartía parte de los arreglos que se realizaba en un salón de belleza.

Horas después, la influenciadora publicó una de las imágenes de esta sesión, en la que aparece usando un traje negro de dos piezas y tras esto, comenzó a generar comentarios en redes sociales.

¿Por qué Sheila Gándara recibió críticas tras compartir sus fotos?

Luego de que las imágenes comenzaran a circular, Sheila Gándara recibió varios comentarios por parte de algunos usuarios.

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Ese mismo día, Juanda Caribe se mostró nostálgico dentro de La casa de los famosos Colombia, en el que apareció llorando mientras decía que “no todo lo que brilla es oro”.

Las críticas a Sheila Gándara tras el llanto de Juanda Caribe en La casa de los famosos
Sheila Gándara fue señalada en redes tras el inesperado llanto de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Además, también mencionó algo relacionado con el “31 de diciembre”, aunque no dio mayores detalles sobre lo ocurrido. Mariana Zapata se vio afectada tras lo dicho por el participante.

Tras esto, algunos usuarios comenzaron a relacionar las palabras de Juanda Caribe con Sheila Gándara y dejaron fuerte comentarios.

“No sé por qué algo en ella no me pasa del todo” y “A mí Sheila no me pasa, la veo oportunista”, fueron algunos.

Mientras tanto, otros usuarios señalaron que, según ellos, Sheila habría ganado más seguidores y visibilidad luego de toda la polémica con Juanda Caribe.

 

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