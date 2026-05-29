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Jhorman sorprendió con mensaje sobre Alejandro Estrada previo a la final de La casa de los famosos

Jhorman Toloza reapareció en redes y causó polémica tras hablar de Alexa y apoyar a Alejandro Estrada previo a la final.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza explotó contra jefe de campaña de Alejandro Estrada y pidió votar por él
Jhorman Toloza lanzó dura crítica a Alexa y defendió a Alejandro Estrada. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza reapareció con un curioso video en el que dio todo su apoyo a Alejandro Estradaprevio a la gran final de La casa de los famosos Colombiay dividió opiniones.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Alejandro Estrada y su jefe de campaña?

La expareja de Alexa Torrex, a través de su cuenta de TikTok, compartió su opinión y se llenó de críticas luego de hablar de la exparticipante de la casa.

Jhorman compartió un video diciendo que algo que le molestaba demasiado era la gente que no sabe hacer su trabajo.

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También aseguró que hay personas que hablan mucho, pero cuando les toca cumplir una misión no hacen bien las cosas.

Jhorman Toloza explotó contra jefe de campaña de Alejandro Estrada y pidió votar por él
Jhorman Toloza lanzó dura crítica a Alexa y defendió a Alejandro Estrada. (Fotos: Canal RCN)

“Hablo del jefe de campaña de Alejandro Estrada”, expresó haciendo referencia a la representación que tenía el actor, es decir Alexa Torrex.

Según Jhorman, Alejandro Estrada podría no ganar por culpa de “la muchacha que tiene de jefe de campaña, se la pasa detrás de otro man”.

Además, comentó que ella tenía una misión dentro y que, según él, no la hizo bien.

“Hay que votar por Alejo”, expresó Jhorman mientras aseguraba que Alejandro Estrada merece ganar La casa de los famosos Colombia porque siempre dio contenido dentro del programa.

¿Por qué Jhorman Toloza defiende a Alejandro Estrada?

“No lo hablo solo como cucuteño”, dijo mientras se cogía el corazón con la mano. “Y sí lo hago también por eso”, agregó dejando claro que para él Alejandro Estrada “se la luchó”.

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También lanzó otra fuerte frase diciendo que era “la peor jefe de campaña de la historia de La casa de los famosos Colombia” y aseguró que no él no quería que Alejandro “pierda”.

Jhorman Toloza explotó contra jefe de campaña de Alejandro Estrada y pidió votar por él
Jhorman Toloza lanzó dura crítica a Alexa y defendió a Alejandro Estrada. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman además hizo referencia a lo que supuestamente se dividirían del premio en caso de ganar y afirmó que “el man se la luchó solito”.

Luego, Jhorman hizo la frase viral de Alexa, pero a su manera: “Después van a decir que la de los votos era yo, la del fandom era yo y la del premio era yo”.

“Con todo respeto se lo digo, no de nada”, agregó el creador de contenido en el video.

Los comentarios tras su publicación no tardaron en aparecer. Algunos usuarios criticaron que volviera a hablar de Alexa, otros defendieron aseguraron estar de acuerdo con lo que dijo: “¡Por culpa de Alexa tengo que darte la razón!”.

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