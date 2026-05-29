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Omar Murillo genera revuelo con mensaje en publicación junto a otro hombre

Omar Murillo causó revuelo al hacer una nueva publicación con otro hombre, enviando particular mensaje.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo reaparece con otro hombre y desata comentarios en redes
Omar Murillo desató reacciones tras publicación con otro hombre. (Foto/ Canal RCN)

En enero de este año, la artista, Koral Costa, reveló en sus redes sociales que terminó su matrimonio con Omar Murillo, pues el actor se mudó desde meses atrás a España, en donde estuvo esperando a su esposa y, de hecho, ella estaba haciendo papeles para poder viajar.

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Sin embargo, sorprendió con este anuncio el cual, los llevó a ambos a ser duramente criticados, debido a que, según los internautas, uno de los habría fallado en la relación, pues esa fue la conclusión que sacaron sin saber qué pasó.

Por su lado, Koral dijo que no se separaron por falta de amor, sino porque cada uno quería seguir sus sueños y amar era dar libertad, por lo que decidieron tomar caminos separados, pero después de esta decisión, nacieron rumores sobre su orientación.

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Por un lado, se especuló que la cantante dejó a Omar por otra mujer y que, el actor, la dejó por un hombre, de hecho, él se ha referido sobre el tema y con su más reciente publicación, aumentó los rumores.

¿Cuál es la publicación de Omar Murillo en la que lo vinculan con otro hombre?

Omar Murilo causó reacciones en redes sociales tras publicar foto junto a un hombre y aunque él sabe que esto genera comentarios, lo que más llamó la atención fue la descripción que puso en su post.

Omar Murillo desató reacciones tras publicación con otro hombre
Omar Murillo genera polémica tras publicación con otro hombre. (Foto/ Canal RCN)

Allí, el actor compartió un carrusel con cuatro fotos, pero la primera es con la compañía en mención y escribió: “Hay personas que invierten años criticando los sueños ajenos y nunca invierten un día en construir los propios”.

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¿Qué ha dicho Omar Murillo sobre su gusto por los hombres?

Cuando nacieron los rumores sobre su orientación, Omar Murillo rompió el silencio y dijo que las personas no deberían estar tan pendientes de los gustos de los demás, pues las especulaciones se dieron por sus fotos con otros hombres en el gimnasio.

Omar Murillo genera polémica tras publicación con otro hombre
Omar Murillo reaparece con otro hombre y desata comentarios en redes. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, confesó que no tenía nada de malo posar en una imagen con otro hombre y nunca confirmó o desmintió si le gustaba alguien de su mismo género.

Lo que sí, es que sabe lo que produce sus publicaciones y sin importarle los rumores y críticas, sigue posteando sus imágenes con otros hombres.

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