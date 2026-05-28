Koral Costa causó revuelo con publicación sobre convertirse en mamá

La cantante Koral Costa, causó revuelo en redes sociales con sus más recientes publicaciones en donde se pronuncia sobre estar embarazada.

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En semanas pasadas, ella ya había mencionado su más grande deseo de convertirse en mamá y últimamente, ha sido reiterativa sobre el tema, tanto que ha causado conmoción entre sus seguidores

La artista, este año ha pasado por varios procesos en su vida, lo que ha traído varios cambios, precisamente, porque se separó de su exesposo Omar Murillo, quien se fue a vivir a España ya hace varios meses y quizá esto habría traído consecuencias en su relación.

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Cuando ella confirmó su divorcio, dijo que no le pusieron fin a la relación por falta de amor, sino porque cada uno tenía sus proyectos y sus sueños. Así fue como desmintieron varios rumores sobre haber terminado porque tenían a otras personas en sus vidas.

¿Cuál es el video en el que Koral Costa habló del embarazo?

Mencionado anteriormente, Koral Costa ya ha venido hablando sobre su deseo de estar embarazada, por lo que ha sido insistente de que en verdad quiere que se cumpla este sueño.

El sueño de Koral Costa de convertirse en mamá conmovió a las redes. (Foto/ Freepik)

Por eso, a través de Instagram, publicó un video en el que posa en frente de la cámara, pero estando de lado mostrando su abdomen y consintiéndolo como si hubiese in bebé allí adentro.

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En el video escribió que se está imaginando cómo sería si se da todo, explicando que solo Dios sabe cómo se darán las cosas.

¿Con quién tendría un hijo Koral Costa?

Koral Costa no ha hablado de nada sobre quién quiere que sea el padre de su hijo, pues en la actualidad, hasta con inseminación se puede quedar embarazada. Aunque ella no ha tocado este tema, ese no es un imposible para estarlo.

Koral Costa paralizó las redes con emotivo video acariciando su abdomen. (Foto/ Canal RCN)

Hasta el momento, se sabe que al artista sigue soltera, o es lo que ha dicho cuando le hacen esa pregunta.

Por otra parte, en días pasados, Koral causó revuelo cuando publicó en sus historias una foto con un hombre en un carro, despertando las teorías de que podría ser Omar Murill; en la imagen se veía al misterioso ser con la mano sobre ella.