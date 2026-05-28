Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marilyn Patiño sufrió inesperado percance antes de su ingreso al debate de La casa de los famosos; esto mostró

Marilyn Patiño vivió un percance antes del debate de La casa de los famosos y mostró su determinación para cumplir con el compromiso.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño mostró como logró llegar a tiempo al compromiso con La casa de los famosos Colombia 3.
Marilyn Patiño mostró como logró llegar a tiempo al compromiso con La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Marilyn Patiño mostró la travesía que pasó para llegar a tiempo a su compromiso con La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño estuvo presente en el debate.
Marilyn Patiño estuvo presente en el debate de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Marilyn Patiño se encuentra nuevamente en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 27 de mayo se realizó el gran debate de finalistas de la competencia con la presencia de varios exparticipantes del juego.

La situación fue una sorpresa para los finalistas, quienes expusieron sus argumentos y respondieron preguntas de sus excompañeros.

La actriz reveló que le cogió tarde y que tuvo que irse en moto hasta el Canal RCN. En el video se le puede ver diciéndole a sus compañeros que la esperaran y que no iniciaran las actividades hasta que llegara.

Las imágenes causaron risa entre su comunidad digital, que después la pudo ver por tercera vez en la casa más famosa del país.

Luego del debate, los exparticipantes recibieron la noticia de que pasarían 24 horas en el juego, lo que volvió a llenar la casa de emociones y reencuentros inesperados.

Artículos relacionados

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de esta corta convivencia, Marilyn se unió con Manuela Gómez y Yuli Ruiz para criticar a Beba por su actitud con ellas.

Según expresaron, la barranquillera no las quiso saludar cuando se reencontraron en las instalaciones del canal.

Manuela consideró que fue un gesto de mal gusto, pues para ella una cosa es el comportamiento dentro de la competencia y otra muy distinta cuando se está en espacios profesionales.

Beba no se quedó callada y replicó que sus compañeras salieron del programa por no dar contenido y que en 24 horas no iban a lograr lo que no hicieron en semanas.

La deportista les dijo que no les daría el gusto de generar controversia a costa de ella porque un saludo era un tema insignificante.

Artículos relacionados

Marilyn también se encuentra adelantando un proceso legal en contra de Johanna Fadul.

La actriz considera que las declaraciones de su colega afectaron su imagen y decidió tomar acciones para defender su nombre.

Este nuevo capítulo añade tensión a la recta final del reality, pues la polémica ya no solo se vive dentro de la casa, sino también en escenarios externos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Equipo de Alejandro Estrada se pronunció Alejandro Estrada

Equipo de Alejandro Estrada rompió el silencio y lanza advertencia: “No se lo vamos a permitir”

El equipo de Alejandro Estrada habló sin filtro de situación con Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Alejandro Estrada expresó sus sentimientos por Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos; ¿se perdonaron?

Alejandro Estrada rompió el silencio y le dijo a Yuli Ruiz lo que piensa de su relación sentimental en La casa de los famosos.

Yuli Ruiz explotó contra Tebi Bernal La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Tebi Bernal tuvieron una dura confrontación en La casa de los famosos

Yuli Ruiz se confrontó a Tebi Bernal, defendiéndose de sus palabras ya ctitudes cuestionables en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud Salud y Belleza

¿Cuánto se debe caminar al día para bajar de peso? Estos son los pasos recomendados

Caminar cierta cantidad de pasos al día puede ayudar a bajar de peso y mejorar la salud. ¡Conoce aquí cuántos debes hacer!

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación Yeison Jiménez

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras su remodelación; el cantante dejó planeados los detalles

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026 Talento nacional

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”