Marilyn Patiño sufrió inesperado percance antes de su ingreso al debate de La casa de los famosos; esto mostró
Marilyn Patiño vivió un percance antes del debate de La casa de los famosos y mostró su determinación para cumplir con el compromiso.
Marilyn Patiño mostró la travesía que pasó para llegar a tiempo a su compromiso con La casa de los famosos Colombia 3.
¿Por qué Marilyn Patiño se encuentra nuevamente en La casa de los famosos Colombia 3?
El pasado 27 de mayo se realizó el gran debate de finalistas de la competencia con la presencia de varios exparticipantes del juego.
La situación fue una sorpresa para los finalistas, quienes expusieron sus argumentos y respondieron preguntas de sus excompañeros.
La actriz reveló que le cogió tarde y que tuvo que irse en moto hasta el Canal RCN. En el video se le puede ver diciéndole a sus compañeros que la esperaran y que no iniciaran las actividades hasta que llegara.
Las imágenes causaron risa entre su comunidad digital, que después la pudo ver por tercera vez en la casa más famosa del país.
Luego del debate, los exparticipantes recibieron la noticia de que pasarían 24 horas en el juego, lo que volvió a llenar la casa de emociones y reencuentros inesperados.
¿Por qué fue el enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Beba en La casa de los famosos Colombia 3?
En medio de esta corta convivencia, Marilyn se unió con Manuela Gómez y Yuli Ruiz para criticar a Beba por su actitud con ellas.
Según expresaron, la barranquillera no las quiso saludar cuando se reencontraron en las instalaciones del canal.
Manuela consideró que fue un gesto de mal gusto, pues para ella una cosa es el comportamiento dentro de la competencia y otra muy distinta cuando se está en espacios profesionales.
Beba no se quedó callada y replicó que sus compañeras salieron del programa por no dar contenido y que en 24 horas no iban a lograr lo que no hicieron en semanas.
La deportista les dijo que no les daría el gusto de generar controversia a costa de ella porque un saludo era un tema insignificante.
Marilyn también se encuentra adelantando un proceso legal en contra de Johanna Fadul.
La actriz considera que las declaraciones de su colega afectaron su imagen y decidió tomar acciones para defender su nombre.
Este nuevo capítulo añade tensión a la recta final del reality, pues la polémica ya no solo se vive dentro de la casa, sino también en escenarios externos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike