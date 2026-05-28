Yaya Muñoz sorprendió al revelar cómo son los gustos de Tebi; ¿prefiere a las monas?

Yaya Muñoz sorprendió al afirmar que a Tebi le gustan las monas como ella.

Yaya Muñoz insinuó que a Tebi le gustan las monas como ella. (Foto Canal RCN)

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha estado dando sus opiniones sobre los sucesos del programa, en especial lo que sucede con el modelo paisa, con quien tuvo un romance en el pasado.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la cercanía entre Tebi y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia 3?

La presentadora y sus compañeros insinuaron que Tebi está feliz en el fondo de que Alexa haya escogido a Alejandro Estrada para apoyarlo en la final, ya que siente atracción por Sofía Jaramillo y por eso la mencionó durante todo el programa.

Muñoz también aseguró que Alexa es una “migajera” que se dejó usar por Tebi para lograr estar entre los finalistas.

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¿Cuál fue el acuerdo que hicieron Tebi, Alejandro Estrada y Alexa en La casa de los famosos Colombia 3?

De hecho, los dos cucuteños y el paisa hicieron un acuerdo en el que prometieron repartir el premio si alguno de ellos se consagra como el ganador de la tercera temporada.

Esta alianza generó revuelo entre los excompañeros de los finalistas porque consideran que el juego pierde validez, pues se trata de una competencia con un solo ganador.

“Los estrategas”, como se hacen llamar, han mantenido una postura firme y han dicho que ahora los tres son uno solo.

La unión se dio luego de una discusión por la decisión de Alexa de ser jefa de campaña de su paisano Alejandro Estrada.

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Tras varios desacuerdos, los tres hicieron las paces y están dispuestos a mantener su estrategia hasta el último momento.

Sin embargo, las palabras de Yaya Muñoz han abierto un nuevo debate entre los exparticipantes y los seguidores del reality.

Para muchos, la alianza desvirtúa la esencia del programa, mientras que otros consideran que refleja lealtad y compañerismo.

La tensión se ha trasladado a las redes sociales, donde las opiniones se dividen entre quienes apoyan la unión y quienes creen que resta emoción a la competencia.