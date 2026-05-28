Johanna Fadul le envió contundente mensaje a sus 'haters': “no entiendo qué les he hecho"

Johanna Fadul ha estado envuelta en múltiples polémicas debido a algunos comentarios que los internautas han considerado inapropiados. Recientemente, la influenciadora sigue recibiendo críticas respecto a su comportamiento y a cosas de su vida personal; es por ello, que decidió pronunciarse al respecto.

¿Qué dijo Johanna Fadul en sus historias de Instagram?

Johanna Fadul ha venido recibiendo críticas relacionadas con algunas otras controversias en las que estuvo involucrada durante su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, de dónde fue expulsada por haber hecho un comentario relacionado al color de piel de su ex compañero, Campanita.

Sin embargo, la influenciadora se pronunció nuevamente dejando claro que ya había pedido disculpas por ello:

Es una realidad que no soy la más experta expresándome (…) en su momento pedí perdón cuando lo tuve que pedir

Johanna Fadul afirma que ya ha pedido disculpas por sus malos comentarios (Foto de Canal RCN)

Además de ello, Johanna dejó claro que no permite que los malos comentarios que le dejan en sus redes sociales la afecten:

Me considero que soy fuerte mentalmente así que yo intento blindarme para que no me afecte

A pesar de que dejó claro que todo lo que le comentan no es relevante para ella, la actriz también mencionó que su mensaje fue debido a que las personas hablaban mucho de ella y, por ende, ella debía defenderse:

Si ustedes a mí no me dicen nada, claramente yo no me voy a meter con ustedes

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¿Por qué Johanna Fadul le habló a sus ‘haters’ en sus historias de Instagram?

Además de todo lo que ya había ocurrido anteriormente, el motivo por el cual Johana Fadul decidió hablar de los malos comentarios que recibe en sus redes sociales, fue porque hace algunos días dio a conocer públicamente su postura política y muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con ella. Sin embargo, la actriz afirmó que su ideología seguiría siendo la misma.

Johanna Fadul habla acerca de las personas que la critican en las redes sociales (Foto de Canal RCN)

Por otro lado, Johanna Fadul no dudó en darle un consejo a todas aquellos internautas que la critican:

No tienen idea lo que ustedes están causando (…) yo los invito a que utilicen sus redes sociales de una manera positiva, bonita y no con odio