Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul le envió contundente mensaje a sus 'haters': “no entiendo qué les he hecho"

Tra una ola de malos comentarios que recibió Johanna Fadul en sus redes sociales, la influenciadora se pronunció al respecto

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Mensaje de Johanna Fadul a sus haters
Tras una ola de malos comentarios en sus redes sociales, Johanna Fadul no dudó en pronunciarse al respecto (Foto de Canal RCN)

Johanna Fadul ha estado envuelta en múltiples polémicas debido a algunos comentarios que los internautas han considerado inapropiados. Recientemente, la influenciadora sigue recibiendo críticas respecto a su comportamiento y a cosas de su vida personal; es por ello, que decidió pronunciarse al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul en sus historias de Instagram?

Johanna Fadul ha venido recibiendo críticas relacionadas con algunas otras controversias en las que estuvo involucrada durante su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, de dónde fue expulsada por haber hecho un comentario relacionado al color de piel de su ex compañero, Campanita.

Sin embargo, la influenciadora se pronunció nuevamente dejando claro que ya había pedido disculpas por ello:

Es una realidad que no soy la más experta expresándome (…) en su momento pedí perdón cuando lo tuve que pedir

Johana Fadul le manda un contundente mensaje a sus haters
Johanna Fadul afirma que ya ha pedido disculpas por sus malos comentarios (Foto de Canal RCN)

Además de ello, Johanna dejó claro que no permite que los malos comentarios que le dejan en sus redes sociales la afecten:

Me considero que soy fuerte mentalmente así que yo intento blindarme para que no me afecte

A pesar de que dejó claro que todo lo que le comentan no es relevante para ella, la actriz también mencionó que su mensaje fue debido a que las personas hablaban mucho de ella y, por ende, ella debía defenderse:

Si ustedes a mí no me dicen nada, claramente yo no me voy a meter con ustedes

Artículos relacionados

¿Por qué Johanna Fadul le habló a sus ‘haters’ en sus historias de Instagram?

Además de todo lo que ya había ocurrido anteriormente, el motivo por el cual Johana Fadul decidió hablar de los malos comentarios que recibe en sus redes sociales, fue porque hace algunos días dio a conocer públicamente su postura política y muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con ella. Sin embargo, la actriz afirmó que su ideología seguiría siendo la misma.

Johanna Fadul afirma que su ideología política no va a cabiar a pesar de los malos comentarios
Johanna Fadul habla acerca de las personas que la critican en las redes sociales (Foto de Canal RCN)

Por otro lado, Johanna Fadul no dudó en darle un consejo a todas aquellos internautas que la critican:

No tienen idea lo que ustedes están causando (…) yo los invito a que utilicen sus redes sociales de una manera positiva, bonita y no con odio

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación Yeison Jiménez

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras su remodelación; el cantante dejó planeados los detalles

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reveló que el cantante dejó por escrito cómo quería la remodelación de su hotel.

Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego” Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego”

Yina Calderón reaccionó a la polémica entre Alejandro Estrada, Alexa y Tebi Bernal por el premio de La casa de los famosos Colombia

Sheila Gándara anunció sesión de fotos tras sus procedimientos estéticos Influencers

Sheila Gándara causó revuelo con anuncio de fotos previo a la final de La casa de los famosos

Sheila Gándara reapareció tras sus retoques estéticos e hizo sorpresivo anuncio a sus seguidores.

Lo más superlike

Alejandro Estrada expresó sus sentimientos por Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos; ¿se perdonaron?

Alejandro Estrada rompió el silencio y le dijo a Yuli Ruiz lo que piensa de su relación sentimental en La casa de los famosos.

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026 Talento nacional

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?