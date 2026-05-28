Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras su remodelación; el cantante dejó planeados los detalles

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reveló que el cantante dejó por escrito cómo quería la remodelación de su hotel.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación
El hotel de Yeison Jiménez fue remodelado / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Acuatro meses de la partida de Yeison Jiménez, su familia decidió continuar uno de los proyectos que el cantante había planeado antes de adquirir una propiedad en Mariquita, Tolima.

Ahora, el lugar ha llamado la atención de seguidores y visitantes por la forma en que fue remodelado.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación?

El hotel, llamado Hotel Campestre YJ Con el Corazón, fue presentado oficialmente por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien explicó que cada adecuación se realizó siguiendo las instrucciones que Yeison dejó desde el momento de la compra del lugar en febrero de 2025.

¿Cómo quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación?
El hotel de Yeison Jiménez fue remodelado de acuerdo a sus deseos / (Foto del Canal RCN)

Según contó Lina en redes sociales, el artista había planeado ampliar el terreno, construir nuevas habitaciones y adecuar diferentes espacios para recibir visitantes. Por esta razón, la familia decidió mantener cada detalle como él lo dejó en su momento.

"Este lugar nació de la visión, el amor y los sueños de Yeison y hoy su familia continúa construyendo ese legado con la misma pasión con la que él imaginó cada rincón de este paraíso en Mariquita", escribieron.

Artículos relacionados

El establecimiento cuenta actualmente con habitaciones, piscinas, restaurante, zonas VIP y espacios pensados para reuniones familiares.

¿Dónde está ubicado el hotel de Yeison Jiménez?

El hotel campestre está ubicado en Mariquita, Tolima, a aproximadamente cuatro horas de Bogotá. Desde que comenzó a conocerse el proyecto, seguidores del cantante han mostrado interés en visitar el lugar, especialmente por el significado que tiene para la familia del artista.

¿Dónde está ubicado el hotel de Yeison Jiménez?
El hotel de Yeison Jiménez está ubicado en Mariquita, Tolima / (Foto de Freepik)

De acuerdo con lo revelado por Lina Jiménez, el propósito principal es mantener vigente el legado que Yeison construyó tanto en la música como en sus negocios personales.

Por eso, la familia continúa trabajando en las ideas que él dejó organizadas antes de iniciar la remodelación.

“Queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, expresó en la publicación.

Artículos relacionados

Además del hotel, Yeison Jiménez también desarrolló otros proyectos relacionados con eventos, caballos y productos comerciales, iniciativas que hacían parte de sus inversiones fuera de la música.

Las declaraciones generaron reacciones entre seguidores del artista, quienes continúan atentos a los homenajes y proyectos que su familia ha compartido durante los últimos meses.

Yeison Jiménez es recordado por sus fans en redes
Los fans de Yeison Jiménez continúan llevándolo en su memoria / (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mensaje de Johanna Fadul a sus haters Johanna Fadul

Johanna Fadul le envió contundente mensaje a sus 'haters': “no entiendo qué les he hecho"

Tra una ola de malos comentarios que recibió Johanna Fadul en sus redes sociales, la influenciadora se pronunció al respecto

Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego” Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego”

Yina Calderón reaccionó a la polémica entre Alejandro Estrada, Alexa y Tebi Bernal por el premio de La casa de los famosos Colombia

Sheila Gándara anunció sesión de fotos tras sus procedimientos estéticos Influencers

Sheila Gándara causó revuelo con anuncio de fotos previo a la final de La casa de los famosos

Sheila Gándara reapareció tras sus retoques estéticos e hizo sorpresivo anuncio a sus seguidores.

Lo más superlike

Alejandro Estrada expresó sus sentimientos por Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz previo a la final de La casa de los famosos; ¿se perdonaron?

Alejandro Estrada rompió el silencio y le dijo a Yuli Ruiz lo que piensa de su relación sentimental en La casa de los famosos.

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

Artistas confirmados para la Feria de las Flores 2026 Talento nacional

Súper Concierto de La Feria de las Flores 2026: estos son los artistas confirmados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?