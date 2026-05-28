Acuatro meses de la partida de Yeison Jiménez, su familia decidió continuar uno de los proyectos que el cantante había planeado antes de adquirir una propiedad en Mariquita, Tolima.

Ahora, el lugar ha llamado la atención de seguidores y visitantes por la forma en que fue remodelado.

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¿Cómo quedó el hotel de Yeison Jiménez tras la remodelación?

El hotel, llamado Hotel Campestre YJ Con el Corazón, fue presentado oficialmente por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien explicó que cada adecuación se realizó siguiendo las instrucciones que Yeison dejó desde el momento de la compra del lugar en febrero de 2025.

El hotel de Yeison Jiménez fue remodelado de acuerdo a sus deseos / (Foto del Canal RCN)

Según contó Lina en redes sociales, el artista había planeado ampliar el terreno, construir nuevas habitaciones y adecuar diferentes espacios para recibir visitantes. Por esta razón, la familia decidió mantener cada detalle como él lo dejó en su momento.

"Este lugar nació de la visión, el amor y los sueños de Yeison y hoy su familia continúa construyendo ese legado con la misma pasión con la que él imaginó cada rincón de este paraíso en Mariquita", escribieron.

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El establecimiento cuenta actualmente con habitaciones, piscinas, restaurante, zonas VIP y espacios pensados para reuniones familiares.

¿Dónde está ubicado el hotel de Yeison Jiménez?

El hotel campestre está ubicado en Mariquita, Tolima, a aproximadamente cuatro horas de Bogotá. Desde que comenzó a conocerse el proyecto, seguidores del cantante han mostrado interés en visitar el lugar, especialmente por el significado que tiene para la familia del artista.

El hotel de Yeison Jiménez está ubicado en Mariquita, Tolima / (Foto de Freepik)

De acuerdo con lo revelado por Lina Jiménez, el propósito principal es mantener vigente el legado que Yeison construyó tanto en la música como en sus negocios personales.

Por eso, la familia continúa trabajando en las ideas que él dejó organizadas antes de iniciar la remodelación.

“Queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, expresó en la publicación.

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Además del hotel, Yeison Jiménez también desarrolló otros proyectos relacionados con eventos, caballos y productos comerciales, iniciativas que hacían parte de sus inversiones fuera de la música.

Las declaraciones generaron reacciones entre seguidores del artista, quienes continúan atentos a los homenajes y proyectos que su familia ha compartido durante los últimos meses.