Alejandro Estrada volvió a generar conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, el finalista llamó la atención al recordar uno de recordado momento de su vida personal: su ruptura con Nataly Umaña.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

La historia entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña tomó relevancia luego de lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia durante 2024. Tras más de una década de matrimonio, la actriz ingresó al reality y, semanas después, empezó su cercanía con Miguel Melfi.

Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Las imágenes y momentos compartidos dentro del programa generaron comentarios entre los fans, pues Nataly continuaba casada con Alejandro. Con el paso de los días, la situación llegó a uno de los episodios más recordados del reality cuando Alejandro ingresó a un “congelado”.

Durante ese momento, el actor habló con tranquilidad frente a las cámaras y decidió dar fin públicamente su relación. Además, entregó el anillo de bodas y expresó que esperaba que Nataly pudiera continuar tranquila con su vida.

Desde entonces, el tema continuó siendo comentado en redes sociales y programas de entretenimiento debido al impacto que tuvo en la televisión colombiana.

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¿Qué ha dicho Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada?

Con el paso de los meses, Nataly Umaña también se ha pronunciado sobre Alejandro Estrada en diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales. Sus declaraciones han mostrado una postura más calmada frente a todo lo ocurrido tras el reality.

Recientemente, varios internautas comentaron una publicación relacionada con Alejandro y la final de La casa de los famosos Colombia. Una usuaria escribió que quería ver la reacción de Nataly si Alejandro llegaba a ganar el programa.

La respuesta de la actriz llamó la atención entre los seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una señal de que las tensiones entre ambos habrían disminuido con el tiempo.

“Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”.

Nataly Umaña reveló qué pasaría si Alejandro Estrada gana La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué mencionó Alejandro Estrada de Nataly Umaña?

Durante uno de los discursos de la recta final de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada recordó el episodio que marcó su vida personal y profesional tras su ruptura con Nataly Umaña.

El actor aseguró que muchas personas lo conocen por el momento que tuvo que enfrentar en la temporada pasada del programa y reconoció que fue una experiencia difícil en el plano emocional.

Sin embargo, también explicó que logró convertir esa situación en aprendizaje gracias al apoyo de su familia, sus amigos y su fe.

“Me dolió, sí. Pero ustedes no lo vieron. Lo viví, me levanté y me enseñó que las derrotas se convierten en aprendizajes”, expresó.

Además, Alejandro afirmó que esta nueva oportunidad dentro del reality representa una etapa distinta en su vida y agradeció el respaldo de personas cercanas como Tebi y Alexa Torrex, quienes, según dijo, han sido parte importante de su proceso dentro de la competencia.

El comentario llamó la atención de sus fans, quienes se encuentran atentos a lo que pueda ocurrir en la final del reality, que se llevará a cabo el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial. ¡Vota por tu finalista favorito y no te la pierdas!