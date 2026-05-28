Alejandro Estrada confrontó a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y esta última semana de la competencia ha dado bastante de qué hablar.

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Pues precisamente, en la noche del miércoles 27, se llevó a cabo el debate de los finalistas y ellos contaron con la compañía de algunos exparticipantes, quienes, por decisión del jefe, están durante 24 horas en el reality de la vida en vivo.

Lo que se pensó que sería una semana sin mucho qué hacer, según los televidentes, resultó siendo días que han generado contenido, discusiones, polémicas y un ambiente intenso.

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Esto se ha generado tras la llegada de los jefes de campaña y así mismo, de los exparticipantes a quienes solo les costó un par de minutos en la casa para encender la controversia con “verdades” que sacaron a la luz.

Resulta que, los famosos decidieron fingir cada uno su respectivo congelado, para hablarles a sus compañeros y en el caso de Alejandro Estrada, dejó saber lo que siente por Yuli Ruiz.

Alejandro Estrada dejó inesperado mensaje a Yuli Ruiz en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Yuli Ruiz en su congelado?

Alejandro Estrada confrontó a Yuli Ruiz en su congelado actuado en La casa de los famosos Colombia y aprovechó para decirle que no siente ningún rencor hacia ella y que se quedó con lo más bonito que vivieron juntos dentro de la competencia.

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Así mismo, fue claro al decir que se quedó con algunos sin sabores, pero no dijo cuáles; ahí, intervino Mamá Dora y dijo que también se “había quedado con ganas” y el actor lo repitió, mientras Yuli se reía.

Pero, además, también le expresó que el Alejandro del futuro quisiera hablar con ella.

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz durante el congelado. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo quedaron las cosas con Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?

Antes de su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Yuli Ruiz no quedó muy contenta con Alejandro Estrada, porque según ella, él la quería manipular y la había tratado feo tras un posicionamiento.

Ese día, la tomó del brazo justo cuando ella estaba hablando con Campanita; por su lado, la modelo dijo que eso no le había gustado.

Tras sus diferencias con Alejo, su shippeo terminó muy rápido y tras su salida, todavía quedaron cosas por decirse.