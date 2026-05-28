Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata y Sofía Jaramillo tuvieron tensa discusión en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo y Mariana Zapata se sacaron sus trapitos al sol en La casa de los famosos Colombia: "Vaya báñese".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Zapata y Sofía Jaramillo tuvieron discusión
Mariana Zapata y Sofía Jaramillo tuvieron fuerte cruce. (Fotos Canal RCN)

La tensión en La casa de los famosos Colombia 3 ha vuelto a subirse con la llegada de los jefes de campaña y exparticipantes.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el problema entre Sofía Jaramillo y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Los exparticipantes ingresaron en la noche del 27 de mayo a La casa de los famosos Colombia para el gran debate de los finalistas.

Tras esta dinámica Carla les anunció a los exparticipantes que se quedarían durante 24 horas junto a los finalistas, algo que provocó felicidad en algunos y cierto malestar en otros.

Precisamente, muestra de estas diferencias quedaron expuestas en una dinámica de congelados que decidieron hacer los participantes.

En medio de esta dinámica los ánimos se pusieron tensos entre Sofía Jaramillo, Campanita y Mariana Zapata.

Sofía Jaramillo y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo tuvo rifirrafe con Mariana Zapata. (Foto | Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el rifirrafe entre Sofía Jaramillo y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo estaba discutiendo con Campanita cuando Mariana Zapata intercedió y generó molestia en la caleña.

Déjalo hablar, ve ya tiene una abogada, entonces hable mor.

La modelo explicó que, ella no había determinado a Mariana ni a Campanita porque eran personas que no le caían bien.

A Mariana ni la determino. Ella se sorprendió que no la saludé, cuando alguien no me importa ni aunque se me ponga al frente.

Fue allí cuando Mariana le hizo gestos a Sofía y ella estalló respondiéndole que no se metiera en su conversación: "Yo no estoy hablando con vos".

Mariana empezó a hacerle gestos con su dedo en la boca "shh", lo que hizo que Sofía le expresara que se fuese a bañar mejor, esto por el rumor que surgió afuera de la competencia.

- Vaya báñese mamita. -No, vaya básese usted. Vino a hacer lo que no hizo en todo el reality.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Sofía Jaramillo y Campanita?

La discusión entre Sofía Jaramillo y Campanita empezó cuando el bailarín en la dinámica del congelado decidió sincerarse con ella al decirle cómo pasó del amor al "odio" con ella.

Sofi, te amaba. En realidad no tengo odio hacia ti, ni rencor.

Campanita le cuestionó a Sofía el hecho de haberlo culpado a él de su salida del reality del Canal RCN, sin embargo, él le aseguró que no había sido así tras comprobarlo.

Dijiste que saliste por mí, no tuve control absoluto de nada, ni te tu boca porque estabas boquisuelta ese día.

Sofía no dudó en responderle y asegurarle que él había llegado lejos en el reality supuestamente por ser un comodín para el público: "Eras un comodín para Colombia".

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Hermano de Alejandro Estrada se pronunció Alejandro Estrada

Hermano de Alejandro Estrada se pronunció y arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal

Felipe Estrada rompió el silencio ante situación de Tebi Bernal con su hermano antes de la final de La casa de los famosos.

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz durante el congelado La casa de los famosos

Alejandro Estrada confrontó a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estarda aprovechó el congelado fingido en la casa de los famosos Colombia para decir lo que siente por Yuli Ruiz.

Lady Noriega dejó congelada a Alexa Torrex con fuerte comentario sobre Tebi Bernal La casa de los famosos

Lady Noriega le habló sin filtro a Alexa Torrex por dejarse “usar” de Tebi Bernal

En La casa de los famosos Colombia fingieron un congelado, en donde Lady Noriega dio su opinión sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Lo más superlike

El video de Naim Darrechi siendo detenido y la reacción de Katy Cardona. Influencers

Naim Darrechi, novio de Katy Cardona, fue detenido por la policía en México: todo quedó en video

Naim Darrechi fue detenido en México y el video junto a Katy Cardona ‘La blanquita’ se volvió viral.

Llega a Bogotá el IAB Day 2026: un espacio digital que redefine la publicidad y marketing, ¿cuándo será? Viral

Llega a Bogotá el IAB Day 2026: un espacio digital que redefine la publicidad y marketing, ¿cuándo será?

Yeison Majé anunció que espera bebé Talento nacional

Famoso cantante de música popular y su esposa anunciaron que esperan bebé

Los riesgos del procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W para borrar sus tatuajes Salud y Belleza

Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?