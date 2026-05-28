Mariana Zapata y Sofía Jaramillo tuvieron tensa discusión en La casa de los famosos

La tensión en La casa de los famosos Colombia 3 ha vuelto a subirse con la llegada de los jefes de campaña y exparticipantes.

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¿Cuál fue el problema entre Sofía Jaramillo y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Los exparticipantes ingresaron en la noche del 27 de mayo a La casa de los famosos Colombia para el gran debate de los finalistas.

Tras esta dinámica Carla les anunció a los exparticipantes que se quedarían durante 24 horas junto a los finalistas, algo que provocó felicidad en algunos y cierto malestar en otros.

Precisamente, muestra de estas diferencias quedaron expuestas en una dinámica de congelados que decidieron hacer los participantes.

En medio de esta dinámica los ánimos se pusieron tensos entre Sofía Jaramillo, Campanita y Mariana Zapata.

Sofía Jaramillo tuvo rifirrafe con Mariana Zapata. (Foto | Canal RCN)

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¿Cómo fue el rifirrafe entre Sofía Jaramillo y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo estaba discutiendo con Campanita cuando Mariana Zapata intercedió y generó molestia en la caleña.

Déjalo hablar, ve ya tiene una abogada, entonces hable mor.

La modelo explicó que, ella no había determinado a Mariana ni a Campanita porque eran personas que no le caían bien.

A Mariana ni la determino. Ella se sorprendió que no la saludé, cuando alguien no me importa ni aunque se me ponga al frente.

Fue allí cuando Mariana le hizo gestos a Sofía y ella estalló respondiéndole que no se metiera en su conversación: "Yo no estoy hablando con vos".

Mariana empezó a hacerle gestos con su dedo en la boca "shh", lo que hizo que Sofía le expresara que se fuese a bañar mejor, esto por el rumor que surgió afuera de la competencia.

- Vaya báñese mamita. -No, vaya básese usted. Vino a hacer lo que no hizo en todo el reality.

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¿Qué pasó entre Sofía Jaramillo y Campanita?

La discusión entre Sofía Jaramillo y Campanita empezó cuando el bailarín en la dinámica del congelado decidió sincerarse con ella al decirle cómo pasó del amor al "odio" con ella.

Sofi, te amaba. En realidad no tengo odio hacia ti, ni rencor.

Campanita le cuestionó a Sofía el hecho de haberlo culpado a él de su salida del reality del Canal RCN, sin embargo, él le aseguró que no había sido así tras comprobarlo.

Dijiste que saliste por mí, no tuve control absoluto de nada, ni te tu boca porque estabas boquisuelta ese día.

Sofía no dudó en responderle y asegurarle que él había llegado lejos en el reality supuestamente por ser un comodín para el público: "Eras un comodín para Colombia".