A un día de la gran final de La casa de los famosos Colombia 3 el hermano de Alejandro Estrada rompió el silencio para hablar de situación del actor con Tebi Bernal.

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¿Qué dijo el hermano de Alejandro Estrada sobre situación de él con Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Juan Felipe Estrada, hermano mayor de Alejandro Estrada, rompió su silencio a través de redes sociales para dar su opinión frente a lo que ha pasado con su hermano en los últimos días.

No pertenezco al equipo de trabajo de mi hermano, pero voy a dar mi opinión personal sobre Alexa como jefe de campaña y la entrada de Sofía.

El hermano del actor empezó exaltando los valores y forma de ser de Alejandro Estrada, asegurando que él solo se había ganado todo por su mérito y sin ayuda de nadie.

Mi hermano tiene un gran corazón y se ha ganado un público por sus valores, trabajo, por lo que ha demostrado en el programa que se puede llegar hasta donde llegó sin pasar por encima de nadie.

Con base en esto, Juan Felipe Estrada, arremetió contra Alexa y Sofía al asegurar que ellas estaban utilizando la información que traían del exterior para hacer una especie de "encerrona" a su hermano.

Alexa y Sofía tienen mucha información de afuera y como decimos en Colombia, le hicieron una encerrona a mi hermano. Trabajaron al más inteligente.

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Tebi Bernal. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo el hermano de Alejandro Estrada sobre la promesa del actor de compartir el premio con Tebi Bernal?

Juan Felipe Estrada aseguró que, Alexa Torrex y Sofía Jaramillo se habían aprovechado de la confianza de su hermano y que ahora lo estaban utilizando a favor de Tebi.

Él confió en ellas y lograron llevarlo a que divida un premio que él aún no se ha ganado.

Para el hermano de Alejandro lo que hicieron ambas exparticipantes con su hermano era desleal y más al saber que Tebi no tenía según él oportunidad de ganarse el reality.

Tebi no tenía oportunidad de ganarse eso porque los fandoms de Alejo y Alexa lo llevaron.

El hermano del actor fue sincero al decir que, Alexa, Sofía y Tebi estaban en pocas palabras "ensillando el caballo antes de tenerlo", haciendo alusión al premio.

Por eso, dejó claro que, para él podría ser un "chantaje" lo que estaban haciendo con su hermano y que más allá de si ganaba o no La casa de los famosos Colombia, afuera las cosas serían complicadas porque él tenía un equipo de trabajo con el que tendría que reunirse para compartir el premio.