Maiye Torrex habló del acuerdo entre Alejandro, Tebi y Alexa en La casa de los famosos: "Ese interesado"

Maiye Torrex, hermana de Alexa, salió a dar su opinión sobre el grupo de “Los estrategas” en La casa de los famosos Colombia 3.

Maiye Torrex tildó a Tebi de interesado en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué opinó Maiye Torrex sobre la unión entre Alejandro Estrada, Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido aseguró que le parece una falta de respeto con el país que Alejandro Estrada, Tebi y Alexa hayan decidido hacer una alianza para repartir el premio si alguno de los dos lo llega a ganar.

Esta semana los finalistas cuentan con la compañía de sus jefes de campaña, quienes son los encargados de ayudarlos a conseguir votos.

Alexa Torrex decidió apoyar a Alejandro, lo que generó molestia en Tebi. Aunque luego hicieron las paces, sellaron un acuerdo que fue bautizado como “Los estrategas”.

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Maiye expresó que no está de acuerdo con esa unión, pues considera que el ganador debe ser uno solo, escogido por el público.

Según ella, Tebi busca sacar ventaja de la situación porque sabe que con su comportamiento perdió apoyo de la gente.

Además, lo calificó como un conveniente que quiere más dinero del que ya ha ganado llegando a una final que, en su opinión, no merece.

La hermana de Alexa también cuestionó la postura de Alejandro Estrada, asegurando que está jugando con el esfuerzo de quienes lo han apoyado y que su decisión responde más a una pataleta del paisa que a una estrategia real.

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¿Qué dijeron “Los estrategas” en el debate de La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 27 de mayo se llevó a cabo el gran debate entre los finalistas, moderado por la presentadora Luz Ángela Tobón.

Allí, cada uno dio sus discursos y argumentos para ser el ganador. Durante la actividad, Alejandro, Tebi y Alexa mantuvieron su posición de que los tres son uno solo y que el premio será repartido.

Esta postura generó opiniones divididas entre los televidentes y los exparticipantes que presenciaron el debate.

Mientras algunos consideran que la unión refleja compañerismo y lealtad, otros creen que desvirtúa el sentido de la competencia, que debería premiar a un único ganador.